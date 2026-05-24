Αστυνομικοί απελευθέρωσαν 16χρονη στην Πάτρα, την κρατούσε άντρας που είχε κακοποιήσει γυναίκα και στο παρελθόν
ΕΛΛΑΔΑ
Το 2024 είχε συλληφθεί για σωματική βία, απειλές και εξύβριση της τότε συντρόφου του

Στην Πάτρα συνελήφθη χθες το απόγευμα άνδρας, υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, κατηγορούμενος για παράνομη κράτηση της ανήλικης συντρόφου του, ηλικίας 16,5 ετών. Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος απειλούσε την ανήλικη και την κρατούσε παράνομα στο σπίτι του, χωρίς να της επιτρέπει να βγει έξω. Η παρέμβαση της Αστυνομίας έγινε μετά από ενημέρωση που δέχτηκε από συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Άμεσα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών μετέβησαν στην οικία, όπου απελευθέρωσαν την ανήλικη και συνέλαβαν τον δράστη. Κατά την έρευνα στην οικία κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για σωματική βία, απειλές και εξύβριση της τότε συντρόφου του, η οποία ήταν αλλοδαπή. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για περαιτέρω διαδικασίες.

πηγή: thebest
