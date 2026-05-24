Πάτρα: Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα που ξυλοκοπείτο άγρια από τον άνδρα της
Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν προχθές στην Πάτρα, όταν γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Οι κραυγές της κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία επενέβη με ισχυρές δυνάμεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, όπου συχνάζει κυρίως η νεολαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του και τη χτυπούσε, ενώ εκείνη, αδυνατώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, φώναζε για βοήθεια. Οι γείτονες, ακούγοντας τις κραυγές, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο δράστης, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή, αρνιόταν να ανοίξει την πόρτα παρά τις συνεχείς κλήσεις τους. Τότε, κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί, με τη σχετική άδεια, εισήλθαν στο σπίτι αφού χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα, η οποία είχε αποκλειστεί με εμπόδια.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες. Παράλληλα, φρόντισαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό εξετάζεται περαιτέρω από τις Αρχές.

πηγή: tempo24
