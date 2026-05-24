29χρονος ΕΠΟΠ ο οδηγός που «καρφώθηκε» σε νταλίκα στη Ζαχάρω - Είχε πάει να δει την οικογένειά του και επέστρεφε στην υπηρεσία
Ο Δημήτρης Μελάς, στρατιωτικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης, σκοτώθηκε σε σύγκρουση με σταθμευμένη νταλίκα ενώ κατευθυνόταν στην υπηρεσία του
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου Δημήτρη Μελά, ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω. Ο άτυχος άνδρας που σύμφωνα με το patrisnews επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του στο Αρτίκι Μεσσηνίας κατευθυνόταν στην υπηρεσία του.
Κατά τη διαδρομή του στη Ζαχάρω, το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ η προσπάθεια απεγκλωβισμού του από πυροσβέστες και διασώστες δεν είχε αποτέλεσμα.
Σοκάρουν οι φωτογραφίες από τη φονική πρόσκρουση
Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του στην 117 Πτέρυγα Μάχης και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ο νεαρός στρατιωτικός, που ξεκίνησε από το σπίτι του για να εκτελέσει το καθήκον του, χάθηκε ξαφνικά και άδικα.
Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ πίσω από τα συντρίμμια παραμένει η ιστορία ενός νέου ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή ενώ εκτελούσε το καθήκον του, με την οικογένεια και τους φίλους του να θρηνούν το χαμό του.
Φωτογραφίες: ilialive
