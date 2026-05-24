Τροχαίο σοκ στη Ζαχάρω: Νεκρός 29χρονος που «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε νταλίκα
Οι εικόνες του ΙΧ, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα μετά τη σύγκρουση, αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης
Ένας 29χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί της Κυριακής (24/5) στο κέντρο της Ζαχάρως, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive.gr, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί, ενώ ο 29χρονος κινούνταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς τη Ζαχάρω.
Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.
Η Τροχαία Πύργου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, το οποίο είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.
