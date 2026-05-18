Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη – Θείος και ανιψιοί έδερναν και εκβίαζαν αγρότες
Η σπείρα από τα Βορίζια είχε εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 586.000 ευρώ ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες αγροτών ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ
Με οργανωμένη δράση, απειλές, εκφοβισμούς και καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων φέρεται να δρούσε η εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το Ελληνικό FBI στην Κρήτη, με τις Αρχές να αποδίδουν στα μέλη της εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές, εμπρησμούς και απάτες μέσω παράνομων δηλώσεων για τη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από το 2021 και είχαν επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων, ενώ δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν απειλές, βία και εκφοβιστικές πρακτικές, για να εξαναγκάσουν τους ιδιοκτήτες γης να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.
Η δράση τους περιλάμβανε καταπατήσεις και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων, αλλά και ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσω ΟΣΔΕ προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, όταν κάτοικοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, ακολουθούσαν πράξεις αντεκδίκησης από την οργάνωση, όπως καταστροφές καλλιεργειών, εμπρησμοί και φθορές περιουσιών. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εξιχνιαστεί, μεταξύ άλλων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων και φθορές σε 134 ελαιόδεντρα.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει τα 586.498,73 ευρώ για την περίοδο 2021-2025.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων.
Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι ταυτοποιημένα πρόσωπα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ζωοκλοπή, αγροτικές φθορές, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι απολογίες των κατηγορουμένων
Σήμερα οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι τρεις κατηγορούμενοι για υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους.
Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, δύο ανιψιοί που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της εγκληματικής δράσης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
Παράλληλα, ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν βρισκόταν ανάμεσα στους αρχικά προσαχθέντες στο Ρέθυμνο.
