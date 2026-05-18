Τα σημάδια κατάρρευσης της ψυχικής υγείας των εφήβων που περνούν κάτω από το ραντάρ - Η τραγωδία στην Ηλιούπολη που συγκλόνισε τη χώρα

«Αόρατα» σημάδια

Τα σημάδια για την ψυχική κατάσταση ενός παιδιού ή εφήβου δεν είναι πάντα ευδιάκριτα, όμως υπάρχουν

κάποια που συχνά παραβλέπονται.



Σύμφωνα με τους παιδοψυχολόγους αυτά είναι τα εξής:

■ Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου (κοιμάται πολύ λιγότερο ή πολύ περισσότερο απ' όσο συνήθιζε).

■ Ο έφηβος εμφανίζει εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα για φαινομενικά ασήμαντα θέματα.

■ Παραπονιέται για διάφορους πόνους στο σώμα του χωρίς να υπάρχει πραγματικό ιατρικό αίτιο.

■ Σταματά να κάνει πράγματα που αγαπούσε ή συνήθιζε και του έδιναν ευχαρίστηση.

■ Τρώει πολύ λιγότερο ή περισσότερο απ' ό,τι συνήθιζε.

■ Πέφτει η σχολική του επίδοση.



