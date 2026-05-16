Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών από 18- 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης
Εκτροπή των οχημάτων μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από την Κοιλάδα των Τεμπών
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως Α/Κ Λεπτοκαρυάς για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3, θα ισχύσουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.:
Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+265), με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων του Αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και αντίστοιχα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.
Επιπλέον των δύο παραπάνω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας (Α/Κ Ευαγγελισμού και Α/Κ Λεπτοκαρυάς) θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ραψάνης, καθώς και αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, καθημερινά από την 07:30΄ έως την 20:30΄ ώρα ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις -2- κατευθύνσεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιείται από την Π.Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (υφιστάμενη Εθνική Οδός Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, μέσω Κοιλάδας Τεμπών) και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τα διοικητικά όρια των Π.Ε. Λάρισας – Πιερίας.
