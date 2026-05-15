Ολοκληρώνεται στο Ναύπλιο το διεθνές συνέδριο του Πανεπιστημίου Harvard για την αρχαϊκή γλυπτική



Η προοπτική διεθνούς δημοσίευσης

Αναλυτικά, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ήταν - με αλφαβητική σειρά – οι εξής: Gianfranco Adornato (Scuola Normale Superiore, Πίζα), Vasiliki Barlou-Jäggi (Antikenmuseum Basel), Margherita Bonanno (Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης), Nikolaus Dietrich (Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης), Milette Gaifman (Πανεπιστήμιο Yale), Raphaël Jacob (Μουσείο Ακρόπολης), Ελένη Καλάβρια (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο Πολιτισμού), Christian Kunze (Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ), Caspar Meyer (Bard Graduate Center), Marion Meyer (Πανεπιστήμιο Βιέννης), Wolf-Dietrich Niemeier (Ομότιμος Διευθυντής, Ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στον Κεραμεικό), Ζώζη Παπαδοπούλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο Πολιτισμού), Νικόλαος Παπαζαρκάδας (Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Verity Platt (Πανεπιστήμιο Cornell), Ελισάβετ Σιουμπάρα (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Υπουργείο Πολιτισμού), Michael Squire (Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ), Elena Walter-Karydi (Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ) και Naomi Weiss (Πανεπιστήμιο Harvard).Ιδιαίτερη σημασία, όπως επισημαίνεται από την οργανωτική επιτροπή, έχει και η προοπτική το συνέδριο να οδηγήσει σε συλλογικό επιστημονικό τόμο ή άλλη διεθνή έκδοση, κάτι που ήδη συζητείται. «Μια τέτοια εξέλιξη θα παγίωνε τον αντίκτυπο της συνάντησης πέρα από τις τρεις ημέρες των εργασιών και θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές μελέτες πάνω στην αρχαϊκή γλυπτική», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το εγχείρημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς διανύουμε μία περίοδο όπου οι ανθρωπιστικές σπουδές αναζητούν νέους τρόπους δημόσιας παρουσίας και διεθνούς συνεργασίας.