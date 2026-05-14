Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρή 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας
Την άτυχη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της - Το ζευγάρι βρισκόταν στη Ζάκυνθο για διακοπές - Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο με μια 66χρονη Βρετανίδα να εντοπίζεται νεκρή την Πέμπτη (14/05/2026) σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά, στην περιοχή Κερί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου την άτυχη γυναίκα φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρχικά έγινε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από άτομο που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες.

Παρά τις προσπάθειες, η 66χρονη δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου λίγο μετά τις 16:30 χωρίς σφυγμό, ενώ λίγο πριν από τις 17:00 διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

 Ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, παρέμεινε στη βίλα, όπου βρισκόταν η αστυνομία στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Το ζευγάρι βρισκόταν στη Ζάκυνθο για διακοπές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δείξει αν ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια.
