Στο νοσοκομείο Χανίων 47χρονη Γερμανίδα που τραυματίστηκε σε φαράγγι
H γυναίκα εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι Κυκλάμινου
Δύο ώρες διήρκεσε η επιχείρηση απεγκλωβισμού της 47χρονης Γερμανίδας στο φαράγγι Κυκλάμινου, στην περιοχή του χωριού Βαντέ Χανίων, μετά τον εγκλωβισμό της σε δύσβατο σημείο.
Η 47χρονη γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες βρέθηκε σε σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, καθώς έφερε τραύμα στο πόδι, ζήτησε βοήθεια, αναφέρει το neakriti.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και πιο συγκεκριμένα 4 οχήματα με δέκα άνδρες της Πυροσβεστικής όπου επιχείρησαν στο σημείο, εντόπισαν την 47χρονη και την μετέφεραν σε ασφαλές μέρος, όπου την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την παρέλαβε και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.
