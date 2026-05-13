Σε αυξημένη επιφυλακή τα πανεπιστήμια για τις φοιτητικές εκλογές, πότε θα κλείσουν οι κάλπες

Η καταμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης σε κάθε σχολή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να διαμορφώνονται αργά το βράδυ





Παρά την ένταση που προηγήθηκε, η διαδικασία εξελίσσεται έως τώρα ομαλά στις περισσότερες σχολές, με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να δηλώνουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά.



Ωστόσο, όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, δεν αναμένεται ενιαία πανελλαδική ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Οι παρατάξεις συνήθως προχωρούν σε ξεχωριστές καταμετρήσεις και ανακοινώνουν τα δικά τους στοιχεία, γεγονός που συχνά οδηγεί σε διαφορετικές αναγνώσεις για την πρωτιά, τα ποσοστά και τη συνολική εικόνα των συσχετισμών στο φοιτητικό κίνημα.



Έτσι, και φέτος, το τελικό πολιτικό αποτύπωμα της κάλπης αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο αντιπαράθεσης μέχρι αργά το βράδυ, με τη σκιά των χθεσινών επεισοδίων να παραμένει έντονη πάνω από την εκλογική διαδικασία.



Σε αυξημένη επιφυλακή τα πανεπιστήμια Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στελέχη της διοίκησης και σχολών περιγράφουν ένα καθεστώς συνεχούς επιφυλακής από χθες το βράδυ, μετά τα περιστατικά βίας, που σημειώθηκαν σε άλλους πανεπιστημιακούς χώρους. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «προς το παρόν, δεν έχουμε προβλήματα. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας – οι επόπτες έχουν ειδοποιηθεί, οι υπηρεσίες σεκιούριτι, το τμήμα ασφάλειας του πανεπιστημίου».



Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παρουσία εξωπανεπιστημιακών ατόμων, τα οποία – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – ευθύνονται για τα χθεσινά επεισόδια. «Κυρίως θέλουμε να προστατεύσουμε το Ίδρυμα από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία, που σίγουρα δεν ήταν φοιτητές και που θα μπορούσαν ενδεχομένως - γιατί αυτό το είδαμε και σε άλλα πανεπιστήμια – να δημιουργήσουν προβλήματα, δηλαδή τραυματισμούς και ζημιές», τονίζουν.



Όπως σημειώνεται, έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση νέων εντάσεων. «Είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Έχουν ενημερωθεί οι πάντες και φυσικά, αν αντιληφθούμε παραβατικά στοιχεία να προβαίνουν σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια, έχουν όλοι οδηγίες να ενημερώσουν τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου η κατάσταση να αντιμετωπιστεί άμεσα».



Κλείσιμο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως η χθεσινή ένταση δεν έχει επηρεάσει τη σημερινή εκλογική διαδικασία. «Φαίνεται πως η κατάσταση εκτονώθηκε χθες. Η διαδικασία των φοιτητικών εκλογών εξελίσσεται σήμερα πραγματικά πολύ καλά. Τους δώσαμε και αναστολή μαθημάτων… προς το παρόν, όλα καλά», αναφέρουν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εντάσεων κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: «Τώρα αν θα δημιουργηθεί ένταση όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Ίδωμεν».



Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση, «μέχρι στιγμής η διαδικασία βαίνει ομαλώς, χωρίς προβλήματα».



Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ακαδημαϊκοί επισημαίνουν ότι η σημερινή ημέρα κυλά χωρίς εντάσεις, παρά το βαρύ κλίμα που άφησαν τα χθεσινά γεγονότα. «Μέχρι τώρα, όλα καλά. Σήμερα, την επομένη των επεισοδίων, δεν έχει σημειωθεί κανένα πρόβλημα – άλλωστε και τα χθεσινά επεισόδια ήταν πρωτόγνωρα για εμάς», σημειώνουν.

Ομαλή η προσέλευση στις κάλπες



Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι φοιτητές προσέρχονται κανονικά στις σχολές τους για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, εκλέγοντας τους εκπροσώπους τους στους φοιτητικούς συλλόγους. Στους χώρους των ιδρυμάτων έχουν στηθεί, όπως κάθε χρόνο, τραπεζάκια των παρατάξεων, με έντονη παρουσία φυλλαδίων, αφισών και καλεσμάτων για συμμετοχή, ενώ το κλίμα παραμένει πολιτικά φορτισμένο αλλά μέχρι στιγμής ελεγχόμενο.



Η ψηφοφορία στις περισσότερες σχολές αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 19:00, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις αποφάσεις των εφορευτικών επιτροπών ή των συλλόγων κάθε τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές όλων των ετών, αρκεί να προσέλθουν με επίσημο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας — όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης — μαζί με τη φοιτητική τους ταυτότητα. Η επίδειξη μόνο του πάσο δεν αρκεί για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία.



Σε περιπτώσεις όπου κάποιος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα, μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη γραμματεία του τμήματός του, λαμβάνοντας ειδική βεβαίωση μετά από έλεγχο των στοιχείων του. Η ψηφοφορία διεξάγεται με μυστική κάλπη, ενώ οι φοιτητές επιλέγουν συνδυασμό και σταυροδοτούν υποψηφίους, με τον αριθμό των σταυρών να διαφέρει από τμήμα σε τμήμα.



Το πολιτικό διακύβευμα των φετινών εκλογών Οι φετινές φοιτητικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για την ανώτατη εκπαίδευση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, η συζήτηση για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, τα μέτρα ασφαλείας στα campus, αλλά και η καθημερινότητα των φοιτητών, με αιχμές γύρω από τη στέγαση, τη φοιτητική μέριμνα και το κόστος διαβίωσης.



Η σημερινή κάλπη θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να αποτυπώσει όχι μόνο τους συσχετισμούς δύναμης μεταξύ των παρατάξεων, αλλά και το πώς αποτιμούν οι φοιτητές τις εξελίξεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα ποσοστά συμμετοχής όσο και στα αποτελέσματα, τα οποία παραδοσιακά συνοδεύονται από πολιτικές ερμηνείες και αντιπαραθέσεις.