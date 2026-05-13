Τραγικός θάνατος για 34χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Κατέρρευσε εν ώρα εργασίας
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Εργαζόμενος Ξενοδοχείο Θάνατος

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου εργαζόμενου, ο οποίος κατέρρευσε εν ώρα εργασίας, χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 34χρονος εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε.

Τον εργαζόμενο εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 34χρονου αναμένεται να διερευνηθούν στη νεκροψία-νεκροτομή.
