Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στην λεωφόρο Αλεξάνδρας
Μια μηχανή για άγνωστη προς το παρόν αιτία παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων -Η κατάσταση του τραυματία, που παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο, παραμένει άγνωστη
Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ ένας ηλικιωμένος ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων, αμέσως μετά τη Λουκάρεως, και είχε ως αποτέλεσμα και τον ελαφρύ τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας, καθώς και να κλείσει η μια λωρίδα για μισή ώρα.
Σε ό,τι αφορά τον ηλικιωμένο, φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, όμως η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.
Δείτε βίντεο
Στο σημείο. σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διάβαση πεζών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.
