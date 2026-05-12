Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στην λεωφόρο Αλεξάνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αλεξάνδρας Τραυματίας Παράσυρση πεζού

Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στην λεωφόρο Αλεξάνδρας

Μια μηχανή για άγνωστη προς το παρόν αιτία παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων -Η κατάσταση του τραυματία, που παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο, παραμένει άγνωστη

Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στην λεωφόρο Αλεξάνδρας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ ένας ηλικιωμένος ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων, αμέσως μετά τη Λουκάρεως, και είχε ως αποτέλεσμα και τον ελαφρύ τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας, καθώς και να κλείσει η μια λωρίδα για μισή ώρα.

Σε ό,τι αφορά τον ηλικιωμένο, φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, όμως η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δείτε βίντεο


Στο σημείο. σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διάβαση πεζών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης