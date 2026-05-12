AI, social media και κριτική σκέψη στο επίκεντρο Διεθνούς Συμποσίου στη Βοστώνη
Η κριτική σκέψη, το ισχυρότερο φίλτρο απέναντι στην εργαλειοποίηση της γλώσσας
Με αντικείμενο το πως η ελληνική γλώσσα, η διδασκαλία της και η ψηφιακή παρουσία της επαναπροσδιορίζονται σε περιόδους κοινωνικών και ψηφιακών κρίσεων, ολοκληρώθηκαν στη Βοστώνη οι εργασίες του Διεθνούς Συμποσίου με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα online σε περιόδους κρίσης: Προκλήσεις & Προοπτικές».
Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δράσης, την οποία διοργάνωσαν το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross και η Μονάδα «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναδείχθηκε ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα και οι προκλήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης και των κοινωνικών δικτύων.
Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από τη συνεργασία σημαντικών ακαδημαϊκών φορέων, μεταξύ των οποίων το Hellenic College, το Digital Innovation Lab in Theology and Culture του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Οι εργασίες του Συμποσίου φιλοξενήθηκαν στο Maliotis Cultural Center του Hellenic College στο Brookline της Μασαχουσέτης, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση για το ευρύτερο κοινό. Πανεπιστημιακοί από το Χάρβαρντ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ιωαννίνων, επικεντρώθηκαν σε προσεγγίσεις για τον μετασχηματισμό της ελληνικής γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον, στις προκλήσεις που αναδύονται από τη ραγδαία ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στις νέες μορφές δημόσιου λόγου που διαμορφώνονται στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της γλώσσας στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα, στη σχέση της με την πολιτισμική ταυτότητα και στη δυναμική των γλωσσικών μεταβολών σε συνθήκες ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης.
Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αναδείχθηκε ότι η ελληνική γλώσσα, ως ένας ζωντανός οργανισμός, δεν παραμένει στατική, αλλά εξελίσσεται μέσα από την καθημερινή χρήση της στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, ενσωματώνοντας νέες μορφές έκφρασης και λεξιλογικά δάνεια που αντανακλούν τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Έγινε αναφορά στις γλωσσικές πρακτικές των νεότερων γενεών, στη χρήση υβριδικών μορφών γραφής και λόγου, καθώς και στην επίδραση των ψηφιακών πλατφορμών στη διαμόρφωση νέων επικοινωνιακών κωδίκων, οι οποίοι επηρεάζουν πλέον ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα των χρηστών (Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z, Gen Alpha).
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αναλύσεις σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία και την εργαλειοποίηση της γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον, με εστίαση στη χειραγώγηση και τη δύναμη των χειραγωγών, η οποία, όπως τονίστηκε, ενισχύεται όταν οι αποδέκτες/καταναλωτές παραμένουν αμέριμνοι. Κανένα κείμενο στη δημόσια σφαίρα δεν είναι αθώο, τονίστηκε χαρακτηριστικά, ενώ το κόστος της ποδηγέτησης αυξάνεται δραματικά για τον χειραγωγό, όταν οι πολίτες αναπτύσσουν και καλλιεργούν την κριτική σκέψη και συνειδητά αποσυναρμολογούν τα κείμενα, αναζητώντας τις βλέψεις που αυτά πιθανόν εξυπηρετούν.
Ο ρόλος της Τεχνητής ΝοημοσύνηςΕκτενής ήταν η συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση της γλωσσικής παιδείας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικό μέρος του επιστημονικού διαλόγου επικεντρώθηκε στη σχέση γλώσσας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και μεταβολής των κοινωνικών δεσμών στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Δεδομένου ότι οι διοργανωτές επέμειναν στην απεύθυνση στη νέα γενιά, στο πλαίσιο του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, διδακτόρων, αλλά και προπτυχιακών φοιτητών από το Université de Montpellier Paul-Valéry στη Γαλλία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών αναδείχθηκε η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των σύγχρονων γλωσσικών φαινομένων, με παραγωγική διασύνδεση και αξιοποίηση των αρχών της γλωσσολογίας, των εξελίξεων της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών στην εκπαίδευση που δεν μπορεί παρά να παραμένει ο ενεργός διαμορφωτής των πολιτισμικών εξελίξεων.
Στους συμμετέχοντες του Συμποσίου απευθύνθηκε χαιρετισμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, τον οποίο μετέφερε ο υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής π. Γρηγόριος Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, αν. Καθηγητής του ΑΠΘ. Την οργανωτική διεύθυνση του Συμποσίου είχε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή, ενώ την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος, η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
