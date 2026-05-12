AI, social media και κριτική σκέψη στο επίκεντρο Διεθνούς Συμποσίου στη Βοστώνη

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εκτενής ήταν η συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση της γλωσσικής παιδείας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικό μέρος του επιστημονικού διαλόγου επικεντρώθηκε στη σχέση γλώσσας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και μεταβολής των κοινωνικών δεσμών στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Δεδομένου ότι οι διοργανωτές επέμειναν στην απεύθυνση στη νέα γενιά, στο πλαίσιο του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, διδακτόρων, αλλά και προπτυχιακών φοιτητών από το Université de Montpellier Paul-Valéry στη Γαλλία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.Μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών αναδείχθηκε η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των σύγχρονων γλωσσικών φαινομένων, με παραγωγική διασύνδεση και αξιοποίηση των αρχών της γλωσσολογίας, των εξελίξεων της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών στην εκπαίδευση που δεν μπορεί παρά να παραμένει ο ενεργός διαμορφωτής των πολιτισμικών εξελίξεων.Στους συμμετέχοντες του Συμποσίου απευθύνθηκε χαιρετισμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, τον οποίο μετέφερε ο υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής π. Γρηγόριος Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, αν. Καθηγητής του ΑΠΘ. Την οργανωτική διεύθυνση του Συμποσίου είχε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή, ενώ την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος, η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.