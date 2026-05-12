Νεκρό λόγω αυτόματης αποβολής το βρέφος που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη 
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Βρέφος Νεκρό μητέρα

Aυτόματη αποβολή είναι η αιτία του θανάτου του νεογέννητου που εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της Δευτέρας (11/05).

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ιατροδικαστικής έρευνας, δεν υπάρχουν κακώσεις στο σώμα του βράφους και αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια.

Η 33χρονη μητέρα, σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ, συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενη στο Νοσοκομείο Ξάνθης
