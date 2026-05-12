Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών: Βρέθηκε στην κατοχή του κοκαΐνη, κάνναβη και 6.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Κοκαΐνη Μύκονος

Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών: Βρέθηκε στην κατοχή του κοκαΐνη, κάνναβη και 6.000 ευρώ

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών: Βρέθηκε στην κατοχή του κοκαΐνη, κάνναβη και 6.000 ευρώ
Κοκαΐνη και χασίς κατηγορείται ότι διακινούσε στη Μύκονο, ένας 39χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του νησιού χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

-Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

-Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

-Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

-ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,

-6.250 ευρώ,

-2 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.

Κλείσιμο
12052026 Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο


Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης