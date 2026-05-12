Άννα Ροκοφύλλου: Οι φοιτητικές εστίες ανακαινίζονται και αποκτούν ασφάλεια και κανόνες

ΑΠ: Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλύπτει ήδη τη συντριπτική πλειονότητα των φοιτητικών εστιών της χώρας, με πάνω από 7.500 κλίνες. Σε συνθήκες αυξημένης στεγαστικής πίεσης, δεν διστάσαμε να προχωρήσουμε σε λύσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η μίσθωση ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε να μη μένει κανένας φοιτητής χωρίς στέγη. Ετσι, με πολύ αγώνα τα τελευταία χρόνια το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μισθώνει δωμάτια σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες: φιλοξενούνται 310 φοιτητές σε 155 δίκλινα δωμάτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Φλώρινα και Διδυμότειχο μέσα από το πρόγραμμα, ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ. Με αυτό όχι μόνο στηρίζουμε τους φοιτητές, αλλά και τα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία δεν αδειάζουν από φοιτητές, που κάνουν όλοι αιτήσεις μετεγγραφής. Τέλος, είναι θετικό ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προμήθειες εξοπλισμού, τεχνικές παρεμβάσεις και σχεδιασμός ενεργειακής αναβάθμισης των εστιών, που υπάγονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Αυτό αποδεικνύει κάτι απλό: όταν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, υπάρχουν και λύσεις.ΑΠ.: Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες υπάρχει εθνικός σχεδιασμός φοιτητικής στέγης. Με έργα ΣΔΙΤ δημιουργούνται χιλιάδες νέες κλίνες σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν μεγάλες ανακαινίσεις υφιστάμενων εστιών. Οπως σας είπα ήδη, έχω οργώσει κυριολεκτικά την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, επισκεπτόμενη όλες τις φοιτητικές εστίες από Κρήτη μέχρι Ξάνθη. Εχοντας διαπιστώσει λοιπόν από κοντά τις υφιστάμενες αδυναμίες, δρομολογήσαμε ένα ευρύ πρόγραμμα δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών και αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών.Το εμβληματικό μας έργο, για το οποίο είμαι υπερήφανη πρέπει να σας πω, είναι η ριζική ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ), δυναμικότητας 278 κλινών, που προχωρά με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030. Δεν μένουμε εκεί, όμως. Ηδη βρίσκονται σε εξέλιξη έργα μέσω ΣΔΙΤ για φοιτητικές κατοικίες, με στόχο συνολική δυναμικότητα 8.500 κλινών πανελλαδικά. Επιπλέον, υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης 12 φοιτητικών εστιών, με τους πόρους που θα διατεθούν από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο να ξεπερνούν τα 220 εκατ. ευρώ συνολικά.Εκτός των άλλων, προσωπική μου επιδίωξη είναι να ανακαινίζονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι στις εστίες, ώστε να γίνονται πιο ευχάριστοι για τους φοιτητές. Φροντίζουμε να καλλωπίζονται, να τοποθετούνται τηλεοράσεις, να προστίθενται βιβλία και παιχνίδια, να μετατρέπονται σε χώρους κοινωνικοποίησης των φοιτητών. Αυτό ξεκίνησε από μια εστία στη Θεσσαλονίκη, όταν είδα έναν χώρο σε πραγματικά άσχημη κατάσταση. Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν από το αποτέλεσμα! Τώρα θέλω να τους φτιάξουμε και μια κουζίνα.Κάτι αντίστοιχο ξεκινήσαμε στην Αθήνα, στη ΦΕΠΑ, τη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου, στην Ούλωφ Πάλμε, που τελούσε υπό κατάληψη - αδειάσαμε τους 32 χώρους από τους καταληψίες, που ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα. Καθένας από τους έξι ορόφους του κτιρίου έχει 4 κοινόχρηστους χώρους. Τους ανακαινίσαμε και με την υποστήριξη της HELLENiQ ENERGY φτιάξαμε 24 εντευκτήρια! Ολη αυτή η προσπάθεια, όμως, πρέπει να συνοδεύεται από φύλαξη. Διαφορετικά, το να εκκενώνεται η κατάληψη, να ανακαινίζεται ο χώρος και να μην υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δεν έχει νόημα. Η πλειοψηφία των οικογενειών και των ίδιων των φοιτητών θέλει το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.ΑΠ.: Ας είμαστε σοβαροί. Εδώ γράφτηκε ότι η Φοιτητική Εστία Αθηνών «θα στοιχίσει... 80.000 ευρώ το κρεβάτι κάθε φοιτητή», κάτι που είναι προφανώς ανυπόστατο. Κάθε έργο ανακαίνισης πρέπει να κρίνεται με βάση τα τεχνικά του δεδομένα, το εύρος των παρεμβάσεων, τις απαιτήσεις ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής αναβάθμισης και τις πραγματικές ανάγκες αποκατάστασης του εκάστοτε κτίριου. Ας δούμε τη Φοιτητική Εστία Αθηνών -ένα εμβληματικό κτήριο όπου ήταν η παλιά ΑΣΟΕΕ στην Πατησίων- η ολική ανακαίνιση της οποίας ξεκινά άμεσα. Αρχικά, ο διαγωνισμός προέβλεπε 15 εκατ. ευρώ για τις εργασίες. Επειδή, όμως, για εμάς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των φοιτητών, και καθώς πρόκειται για ένα κτίριο του 1965 έπρεπε να υπάρξει στατική μελέτη. Ηταν δυνατόν να παραδώσουμε ένα κτίριο για τους φοιτητές χωρίς στατική επάρκεια; Δεν παίζω με την ασφάλεια των φοιτητών! Επομένως, στο αρχικό ποσό των 15 εκατ. ευρώ, προστέθηκαν 3 εκατ. για τη στατική μελέτη, όπως και για τις σχετικές ενισχύσεις στο κτήριο, που θα απαιτούνταν. Μιλάμε για έναν τεράστιο κτίριο συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ. που έχει κοινόχρηστους χώρους, δύο υπόγεια, πισίνα τεραστίων διαστάσεων... Αν κάνετε, λοιπόν, τον λογαριασμό, θα δείτε ότι τα χρήματα για τη ριζική ανακαίνιση μιας τέτοιας εστίας και το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μιας μίζερης εσωστρεφούς κριτικής. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση του κράτους.ΑΠ.: Ηδη στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ), με τη συνεργασία του πρύτανη Γεράσιμου Σιάσου ξεκινήσαμε τη διαδικασία ελεγχόμενης εισόδου με κάρτες. Ενα αυτονόητο μέτρο που αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών, ενώ -δεν σας κρύβω- ακόμη και υψηλόβαθμοι πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι ενθουσιάστηκαν, για να μην σας πω ότι δεν το πίστευαν κιόλας.Η ελεγχόμενη είσοδος προγραμματίζεται να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα και στις Φοιτιτικές Εστίες Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, ενώ δρομολογείται σταδιακά για το σύνολο των εστιών που υπάγονται στη διαχειριστική ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.Η ελεγχόμενη είσοδος με κάρτες, η φύλαξη και η αποκατάσταση χώρων που τελούσαν υπό κατάληψη δεν είναι ιδεολογική επιλογή, είναι στοιχειώδης υποχρέωση προς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Οι φοιτητικές εστίες είναι χώροι φιλοξενίας και προστασίας, όχι χώροι ανομίας.ΑΠ.: Προφανώς και δεν υπάρχει. Μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε ως Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρ.11715/692/28-03-24) ήταν να καταργήσουμε κάθε χρηματικό αντίτιμο για τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες, των οποίων το Ιδρυμα ασκεί την οικονομική διαχείριση. Αντίληψή μας είναι ότι η φοιτητική στέγη είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα, αλλά και ότι οι εστίες ανήκουν στους δικαιούχους φοιτητές και μόνο σε αυτούς. Για όσους προχωρούν σε αυθαίρετη ή εξωθεσμική κατάληψη χώρων γίνονται ήδη ενέργειες απομάκρυνσής τους και ανάκτησης των χώρων για τους πραγματικούς δικαιούχους.