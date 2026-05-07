Yπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλάνδρι Δολοφονία Γιώργος Μοσχούρης

Yπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024

Yπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στις 12:30, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανού νέου στόχου τους) τον Ιούλιο του 2024.


Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μοσχούρης είχε δολοφονηθεί στις 25 Απριλίου του 2025 έξω από ιδιωτική κλινική, όπου βρισκόταν για αισθητική θεραπεία. Οι δράστες εξαπέλυσαν πυρά με καλάσνικοφ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Στο σημείο βρέθηκαν πάνω από 30 κάλυκες, ενώ το όχημα που χρησιμοποίησαν, λίγα λεπτά αργότερα, βρέθηκε καμένο στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης