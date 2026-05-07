Yπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο
Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στις 12:30, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι.
Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανού νέου στόχου τους) τον Ιούλιο του 2024.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μοσχούρης είχε δολοφονηθεί στις 25 Απριλίου του 2025 έξω από ιδιωτική κλινική, όπου βρισκόταν για αισθητική θεραπεία. Οι δράστες εξαπέλυσαν πυρά με καλάσνικοφ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Στο σημείο βρέθηκαν πάνω από 30 κάλυκες, ενώ το όχημα που χρησιμοποίησαν, λίγα λεπτά αργότερα, βρέθηκε καμένο στο Πάτημα Χαλανδρίου.
