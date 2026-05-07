Οι συλληφθέντες για την εκτέλεση Μοσχούρη σχεδίαζαν νέα δολοφονία - Παρακολουθούσαν τη δικηγόρο ατόμου που σχετίζεται με τη Greek Mafia
Οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη είχαν βάλει GPS στο αυτοκίνητο της γυναίκας, σχεδίαζαν να σκοτώσουν τον άνδρα μόλις έπαιρνε άδεια από τις φυλακές όπου κρατείται
13 μήνες μετά τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, με δεκάδες ριπές από καλάσνικοφ, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τρία άτομα, ενώ αναμένεται ακόμη ένας έγκλειστος των φυλακών να κατηγορηθεί για το συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου.
Στα γραφεία των Ανθρωποκτονιών από το απόγευμα της Τετάρτης βρίσκονται τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την υπόθεση της εν ψυχρώ εκτέλεσης του θύματος έξω από Ιατρικό Κέντρο στην οδό Παπανικολή. Αυτά τα άτομα όμως, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας.
Είναι, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΓΑΔΑ, τα άτομα που θα κατηγορηθούν ότι έκαναν όλες τις υπόλοιπες ενέργειες ώστε να δώσουν τις πληροφορίες στους εκτελεστές. Φαίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες να είχαν πραγματοποιήσει παρακολουθήσεις σε βάρος του Μοσχούρη και να γνώριζαν κάθε κίνησή του.
Πληροφορίες αναφέρουν πως αρχικά όλοι οι εμπλεκόμενοι -τουλάχιστον έξι άτομα- συναντήθηκαν στο Αιγάλεω με διαφορετικά αυτοκίνητα. Από εκεί ξεκίνησαν όλοι για το Χαλάνδρι, όπου έστησαν ενέδρα θανάτου στον Μοσχούρη.
Όταν ο Μοσχούρης βγήκε από το Ιατρικό Κέντρο, δέχθηκε δεκάδες σφαίρες από καλάσνικοφ από δύο άτομα. Να υπενθυμίσoυμε εδώ ότι από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα αθώων πολιτών που απλά περνούσαν από το σημείο, καθώς οι σφαίρες έπεφταν βροχή, χτύπησαν αυτοκίνητα και έφτασαν μέχρι το απέναντι ρεύμα.
Μετά τη δολοφονία, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο το οποίο πυρπόλησαν στο Πάτημα Χαλανδρίου.
Από εκεί, με άλλα οχήματα, κατευθύνθηκαν προς την Κηφισιά, εκεί όπου η ΕΛΑΣ έχει καταφέρει και έχει συλλέξει σημαντικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στη συνέχεια τα άτομα χωρίζονται και άλλοι κατευθύνονται προς τον Ασπρόπυργο -περιοχή που αποτελεί πραγματικό γκέτο όπου μένουν άτομα με καταγωγή από την Πρώην Σοβιετική Ένωση- και το άλλο αυτοκίνητο κατευθύνεται προς το Χαϊδάρι.
Οι δύο πιστολέρο τώρα, που παραμένουν ασύλληπτοι, φαίνεται πως βρίσκονται ήδη εκτός Ελλάδας. Από τις πρώτες ώρες κατάφεραν να φύγουν, και μάρτυρες από το σημείο της δολοφονίας αναφέρουν πως μιλούσαν Ρωσικά.
@protothema.gr ❗ Σε εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, έξω από ιατρικό κέντρο στην οδό Παπανικολή, προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Σχεδίαζαν κι άλλη δολοφονία στους κύκλους της Greek MafiaΗ ΕΛΑΣ όμως φαίνεται πως απέτρεψε μία ακόμη δολοφονία στον χώρο της νύχτας, καθώς οι συλληφθέντες για την υπόθεση του Μοσχούρη φαίνεται πως σχεδίαζαν να δολοφονήσουν άτομο που έχει εμπλακεί το όνομά του στην Greek Mafia. Μάλιστα είχαν βάλει κάμερες παρακολούθησης κοντά στο σπίτι της δικηγόρου του ατόμου, αλλά και GPS στο αυτοκίνητό της.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα σκότωναν τον άνδρα αυτό μόλις έπαιρνε άδεια. Σχετικά με το προφίλ των συλληφθέντων, ο ένας φαίνεται να είχε σχέσεις με τον Γιάννη Λαλά που δολοφονήθηκε τον χειμώνα στην Αράχωβα.
