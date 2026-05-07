Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι, 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπές
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε παράνομα καλώδια συνολικού μήκους 1.140 μέτρων
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ζεφυρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην περιοχή.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η ΟΠΚΕ, η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Τροχαία Αττικής, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα για ρευματοκλοπές, ενώ σχηματίστηκαν σε βάρος τους σχετικές δικογραφίες.
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων και απουσία ελέγχου ΚΤΕΟ.
Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε παράνομα καλώδια συνολικού μήκους 1.140 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρεύματος.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
