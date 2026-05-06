Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα στο Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο ένας νεαρός, τρεις συλλήψεις
19, 20 και 28 ετών οι συλληφθέντες - Με τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι ο 22χρονος τραυματίας
Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αγρίνιο όταν δύο νεαροί δέχθηκαν επίθεση από πέντε άτομα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τρεις από τους δράστες έχουν συλληφθεί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά πληροφορίες πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 20χρονο και έναν 28χρονο.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 22χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.
Κατά πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε όταν τα πέντε άτομα προσέγγισαν τους δύο νεαρούς (έναν 22χρονο και έναν 19χρονο) που περπατούσαν στην οδό Τσκινιά και τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε;».
Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο ημεδαπούς και με αφορμή την οπαδική τους προτίμηση, τους επιτέθηκαν απρόκλητα με χρήση σωματικής βίας.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες, με τον έναν εξ αυτών να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται.
Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και συνελήφθησαν.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΣυνελήφθησαν, στις 05-05-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
