Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.
Στην Ελλάδα η παγκόσμια ελίτ των γιοτ: Εντυπωσιακές εικόνες από το 11ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση luxury yachting στον κόσμο, αλλά και το μοναδικό γεγονός αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα - Περισσότερες από 130 εγγραφές σκαφών διεκδίκησαν τις 94 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού - Οι παρουσίες που εντυπωσιάζουν
Το Ναύπλιο έχει βάλει τα καλά του και υποδέχεται την ελίτ των γιοτ από όλο τον κόσμο καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου yachting φιλοξενώντας το 11ο Mediterranean Yacht Show (MEDYS). Από σήμερα 2 Μαΐου και ως τις 6 Μαΐου 2026, η διοργάνωση υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Yachting (Greek Yachting Association - GYA), συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της βιομηχανίας των πολυτελών επανδρωμένων ναυλώσεων, προσελκύοντας επαγγελματίες και λάτρεις από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Η έκθεση αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το ελληνικό yachting σε διεθνές επίπεδο, έχοντας καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη του είδους της παγκοσμίως, αλλά και ως το μοναδικό γεγονός αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα που απευθύνεται αποκλειστικά στο ανώτερο επίπεδο του luxury yachting.
Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί από χθες και τα περισσότερα από τα εντυπωσιακά σκάφη έχουν καταπλεύσει στο λιμάνι δίνοντας άλλη πνοή στην ήδη εντυπωσιακή πόλη της Αργολίδας. Περισσότερες από 130 εγγραφές σκαφών διεκδίκησαν τις 94 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού, αναδεικνύοντας το αμείωτο ενδιαφέρον και την υψηλή ζήτηση για συμμετοχή σε αυτό το κορυφαίο γεγονός.
Μεταξύ των παρόντων σκαφών συγκαταλέγονται ορισμένα από τα πιο πολυτελή και αναγνωρισμένα στον κόσμο, όπως το Benetti AELIA μήκους 56 μέτρων, το Codecasa ABILITY των 42 μέτρων και Azimut AGIO των 27 μέτρων προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους διεθνείς brokers να επιθεωρήσουν από κοντά τις επιλογές για τις επερχόμενες ναυλώσεις του καλοκαιριού.
Το MEDYS δεν είναι απλώς μια έκθεση σκαφών. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής, όπου διεθνείς brokers, εκθέτες, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου συναντώνται για να ανταλλάξουν απόψεις, να συνάψουν συμφωνίες και να εξερευνήσουν τις τελευταίες τάσεις.
Η επίσημη έναρξη του 11ου Mediterranean Yacht Show θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα με την τελετή εγκαινίων στο λιμάνι, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση στο εμβληματικό Φρούριο Μπούρτζι. Με τη συμμετοχή εντυπωσιακών σκαφών και σημαντικών εκπροσώπων του κλάδου, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σταθερό σημείο συνάντησης της διεθνούς κοινότητας του luxury yachting.
Ένα από τα κορυφαία σημεία της διοργάνωσης είναι ο περίφημος Διαγωνισμός Μαγειρικής (Chefs' Competition), όπου οι ταλαντούχοι σεφ των γιοτ αναδεικνύουν τις γαστρονομικές τους ικανότητες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, πλήθος εκθετών παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον κόσμο του yachting, από εξοπλισμό και τεχνολογία έως υπηρεσίες διαχείρισης και προορισμούς.
Η παρουσία του 11ου Mediterranean Yacht Show μεταμορφώνει το Ναύπλιο σε ένα ζωντανό, κοσμοπολίτικο κέντρο. Η συνύπαρξη της ιστορικής αρχιτεκτονικής της πόλης με την εκθαμβωτική πολυτέλεια των υπερσύγχρονων γιοτ δημιουργεί ένα μοναδικό σκηνικό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας του yachting.
Το MEDYS επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για πολυτελείς ναυλώσεις και αναδεικνύει το Ναύπλιο ως έναν ιδανικό τόπο για τη φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων υψηλού κύρους.
Στο λιμάνι του Ναυπλίου θα παρουσιαστεί για ακόμη μία χρονιά η αφρόκρεμα των σκαφών με ελληνική επαγγελματική άδεια, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τάσεων και των δυνατοτήτων του κλάδου. Παράλληλα, δεκάδες εκθέτες θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του yachting.
Ταλαντούχοι σεφ διεκδικούν μια θέση σε πολυτελή γιοτ
