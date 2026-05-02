Στην Ελλάδα η παγκόσμια ελίτ των γιοτ: Εντυπωσιακές εικόνες από το 11ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπλιο Σούπερ γιότς Έκθεση Φεστιβάλ Yachting Yacht chef

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση luxury yachting στον κόσμο, αλλά και το μοναδικό γεγονός αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα - Περισσότερες από 130 εγγραφές σκαφών διεκδίκησαν τις 94 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού - Οι παρουσίες που εντυπωσιάζουν

8 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ναύπλιο έχει βάλει τα καλά του και υποδέχεται την ελίτ των γιοτ από όλο τον κόσμο καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου yachting φιλοξενώντας το 11ο Mediterranean Yacht Show (MEDYS). Από σήμερα 2 Μαΐου και ως τις 6 Μαΐου 2026, η διοργάνωση υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Yachting (Greek Yachting Association - GYA), συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της βιομηχανίας των πολυτελών επανδρωμένων ναυλώσεων, προσελκύοντας επαγγελματίες και λάτρεις από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η έκθεση αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το ελληνικό yachting σε διεθνές επίπεδο, έχοντας καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη του είδους της παγκοσμίως, αλλά και ως το μοναδικό γεγονός αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα που απευθύνεται αποκλειστικά στο ανώτερο επίπεδο του luxury yachting.



Κλείσιμο
Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί από χθες και τα περισσότερα από τα εντυπωσιακά σκάφη έχουν καταπλεύσει στο λιμάνι δίνοντας άλλη πνοή στην ήδη εντυπωσιακή πόλη της Αργολίδας.  Περισσότερες από 130 εγγραφές σκαφών διεκδίκησαν τις 94 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού, αναδεικνύοντας το αμείωτο ενδιαφέρον και την υψηλή ζήτηση για συμμετοχή σε αυτό το κορυφαίο γεγονός.
Μεταξύ των παρόντων σκαφών συγκαταλέγονται ορισμένα από τα πιο πολυτελή και αναγνωρισμένα στον κόσμο, όπως το Benetti AELIA μήκους 56 μέτρων, το Codecasa ABILITY των 42 μέτρων και Azimut AGIO των 27 μέτρων προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους διεθνείς brokers να επιθεωρήσουν από κοντά τις επιλογές για τις επερχόμενες ναυλώσεις του καλοκαιριού.

Το MEDYS δεν είναι απλώς μια έκθεση σκαφών. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής, όπου διεθνείς brokers, εκθέτες, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου συναντώνται για να ανταλλάξουν απόψεις, να συνάψουν συμφωνίες και να εξερευνήσουν τις τελευταίες τάσεις.
Η επίσημη έναρξη του 11ου Mediterranean Yacht Show θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα με την τελετή εγκαινίων στο λιμάνι, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση στο εμβληματικό Φρούριο Μπούρτζι. Με τη συμμετοχή εντυπωσιακών σκαφών και σημαντικών εκπροσώπων του κλάδου, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σταθερό σημείο συνάντησης της διεθνούς κοινότητας του luxury yachting.


Ταλαντούχοι σεφ διεκδικούν μια θέση σε πολυτελή γιοτ

Ένα από τα κορυφαία σημεία της διοργάνωσης είναι ο περίφημος Διαγωνισμός Μαγειρικής (Chefs' Competition), όπου οι ταλαντούχοι σεφ των γιοτ αναδεικνύουν τις γαστρονομικές τους ικανότητες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, πλήθος εκθετών παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον κόσμο του yachting, από εξοπλισμό και τεχνολογία έως υπηρεσίες διαχείρισης και προορισμούς.

Η παρουσία του 11ου Mediterranean Yacht Show μεταμορφώνει το Ναύπλιο σε ένα ζωντανό, κοσμοπολίτικο κέντρο. Η συνύπαρξη της ιστορικής αρχιτεκτονικής της πόλης με την εκθαμβωτική πολυτέλεια των υπερσύγχρονων γιοτ δημιουργεί ένα μοναδικό σκηνικό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας του yachting.

Το MEDYS επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για πολυτελείς ναυλώσεις και αναδεικνύει το Ναύπλιο ως έναν ιδανικό τόπο για τη φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων υψηλού κύρους.
Στο λιμάνι του Ναυπλίου θα παρουσιαστεί για ακόμη μία χρονιά η αφρόκρεμα των σκαφών με ελληνική επαγγελματική άδεια, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τάσεων και των δυνατοτήτων του κλάδου. Παράλληλα, δεκάδες εκθέτες θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του yachting.
Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης