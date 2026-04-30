Στην Ευελπίδων για την απολογία του ο 89χρονος πιστολέρο: Κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα
Φτάνοντας στο σημείο ο 89χρονος χαιρετούσε δημοσιογράφους και οπερατέρ

Στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί έφτασε λίγο πριν τις 13.00 ο 89χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, από τους οποίους συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.


Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

- απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,
- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και
- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:

- κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θήρα κατ' εξακολούθηση,
- παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,
- παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα,
- διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
- απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
