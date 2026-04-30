Ο αστυνομικός που συνέλαβε τον 89χρονο στο ξενοδοχείο στην Πάτρα: Έκανα ότι ήμουν πελάτης, μου είπε «τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια»

Ο Χαράλαμπος Τσιτσικάς περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς προσέγγισε και ακινητοποίησε τον υπερήλικα πιστολέρο





Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα στο οποίο συνελήφθη ο 89χρονος πιστολέρο που είχε τραυματίσει πέντε άτομα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο κτήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών , περιέγραψε ο αστυνομικός Χαράλαμπος Τσιτσικάς που πέρασε χειροπέδες στον υπερήλικα.Όπως είπε αρχικά στην ΕΡΤ «υπήρχε η πληροφορία ότι ο δράστης θα κινείτο στην πόλη της Πάτρας και ότι πιθανόν να προσπαθούσε να φύγει προς Ιταλία».«Δεχθήκαμε ένα τηλέφωνο από το ξενοδοχείο που ζήτησε διαμονή στο οποίο μας είπαν ότι ταιριάζει η περιγραφή με τον άνδρα που αναζητείτο. Αφού έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι ήταν ο άνδρας που αναζητούσαμε μπήκα με πολιτικά παριστάνοντας τον πελάτη» συνέχισε ο κ. Τσίτσικας.Όπως εξήγησε «οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι βρισκόταν στο λόμπι. Ζήτησα ένα δωμάτιο, μου είπαν ότι δεν έχει και τότε ζήτησα ένα καφέ για να κερδίσω χρόνο. Όταν μπήκα όμως και αφού κοίταξα περιμετρικά, δεν αντιλήφθηκα την παρουσία του οπότε είπα την ιδιότητά μου στους εργαζομένους του ξενοδοχείου που μου είπαν ότι ο άνδρας ήταν στον ημιώροφο».«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο μαθητές και κόσμο, κρίναμε ότι ήταν πιο σωστό να μην αλλάξουμε επίπεδο και να περιμένουμε στο λόμπι που είχε ορατότητα» συνέχισε την περιγραφή της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο.Όπως είπε «από το να αλλάξουμε επίπεδο, είχαμε υπομονή γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν πιο σωστό να έρθει στο λόμπι γιατί είχαμε καλύτερη εικόνα εκεί. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πέντε τραυματίες και δεν γνωρίζαμε την ψυχική του κατάσταση. Ένας που τα παίζει όλα για όλα, δεν ξέραμε τι θα μπορούσε να κάνει».Μιλώντας, στη συνέχεια, για τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου ο αστυνομικός από την Πάτρα είπε: «Όταν κατέβηκε από τον ημιώροφο, μίλησε με έναν υπάλληλο, μου γύρισε την πλάτη και τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να τον ακινητοποιήσω, να του πω ότι είμαι αστυνομικός και εκείνη την ώρα ήταν συνεργάσιμος και μου είπε "θα με δείξουν όλα τα κανάλια"».«Εκείνο που μας εντυπωσίασε ήταν ότι στον σωματικό έλεγχο είχε μια υπηρεσιακή θήκη μασχάλης από αυτή που φοράνε αστυνομικοί με ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο και στην τσέπη είχε άλλες σφαίρες. Μας έδειξε, δηλαδή, έναν άνθρωπο άριστο γνώστη των όπλων παρά την ηλικία του» είπε για τον 89χρονο.Εξήγησε, επίσης, πως όταν ο υπερήλικας κατέβηκε στο λόμπι «φορούσε μια καμπαρτίνα και είχε τα χέρια του στις τσέπες και εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τι είχε μέσα εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος εκπυρσοκρότησης μέσα σε ένα ξενοδοχείο γεμάτο κόσμο».Παρά τη σύλληψή του, ο υπερήλικας, κατέληξε ο κ. Τσίτσικας, «ήταν ήρεμος, ψέλλισε κάποιες κουβέντες για συνταξιοδοτικά παράπονα που είχε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΓΑΔΑ».

Η κόρη του 89χρονου περιγράφει την σχέση τους Μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε αρχικά ότι στην ουσία δεν ήταν πατέρας της αλλά αυτός που την έφερε στη ζωή. Απαντώντας στην κριτική ότι δεν έκανε κάτι για να αποτρέψει όσα συνέβησαν, δηλώνει ότι ουσιαστικά δεν είχαν σχέσεις και ότι είχε να δει τον 89χρονο από το 2022 καθώς «δεν είχα ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα να πω».



«Γύρισε και μου είπε στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα και εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και το παιδί μου, λέω, δεν είναι για ξεπούλημα. Και του λέω εγώ στην Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου», σημείωσε χαρακτηριστικά η ίδια για την περίοδο που μιλούσαν.



Η κόρη του 89χρονου αναφέρθηκε και στο περιστατικό όπου η κόρη της επισκέφθηκε τον παππού της, και εκείνος της έδειξε ένα πιστόλι, το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει εάν ήταν αληθινό.



Περιγράφοντας τον ίδιο σημείωσε ότι ο 89χρονος ήταν «απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις».



Απαντώντας για την ψυχική υγεία του πατέρα της σημείωσε ότι ο ίδιος μιλούσε «για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε, ότι τη νύχτα, το βράδυ δεν τον αφήνουνε, ότι τον βάζουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάρει ανάσα».



«Εγώ βάφτισα το παιδί μου, περιμέναμε να έρθει, τίποτα, πουθενά. Τον παίρνω τηλέφωνο του λέω πού είσαι Χριστιανέ μου; Ξέρεις, μου λέει, με σταμάτησαν διάβολοι και να μην έρθω εκεί πέρα. Κάποια στιγμή μου είχε πει, όταν η κόρη μου ήταν μικρή και την είχε πάει στο χωριό του, μας έλεγε ότι την επισκέφθηκαν στον ύπνο της το βράδυ κάτι μυροφόρες να της δώσουν καλή τύχη. Δηλαδή, κάτι παλαβά πράγματα. Και να η κατάληξη ποια είναι τώρα», σημείωσε η ίδια.



Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση εάν περίμενε ότι θα μπορούσε να συμβεί όσα έγιναν, η κόρη του 89χρονου τόνισε:



«Μου το ανέφερε χρόνια αυτό. Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση, το έλεγε “α, εγώ έχω πάει στο δικαστήριο αυτό και τους στέλνω γράμματα, θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω”».