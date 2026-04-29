«Χαλούσε λεφτά σε μάγια, μου έλεγε ότι τον έδερναν δαίμονες τα βράδια» λέει η κόρη του 89χρονου πιστολέρο

«Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω»

Οι κακές τους σχέσεις

Η γυναίκα ευχήθηκε να είχε κάνει κάτι χρόνια πριν ώστε να προλάβει καταστάσεις. «γιατί μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά που χρειαζόμουν, έμαθα ότιτου και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο για 100 ευρώ» ανέφερε η κόρη του 89χρονου.Κακές σχέσεις είχαν πατέρας και κόρη από όταν η γυναίκα ήταν μικρή σε ηλικία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, οι γονείς της είχαν χωρίσει όταν εκείνη ήταν πολύ μικρή.Η γυναίκα τώρα εξομολογείται: «Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του ήταν ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Όταν ήμασταν εγώ κι αυτός, με τσακωνόταν συνέχεια, ότιΚάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.Δεν χώραγε ο νους του το γεγονός ότι με πήραν, με αγάπησαν, με μεγάλωσαν χωρίς να έχουν κανέναν αυτό.Δεν ήταν ότι ήταν υποχρεωμένοι να με μεγαλώσουν. Δεν χώραγε ο νους του ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που εγώ τους αγαπάω. Ήταν ότι μου είχαν κάνει μάγια, να τους αγαπάω και να μην θέλω αυτόν.και κάθε φορά που με έπαιρνε να πάμε βόλτα, δεν ήταν ότι μου έδειχνε αγάπη, να πω ότι εντάξει είναι ο πατέρας μου».