«Χαλούσε λεφτά σε μάγια, μου έλεγε ότι τον έδερναν δαίμονες τα βράδια» λέει η κόρη του 89χρονου πιστολέρο
Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την κόρη του, έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη και απειλούσε πως θα πάει με καραμπίνα και θα τους σκοτώσει
Ως έναν άνθρωπο πανέξυπνο, οξύθυμο αλλά και «κολλημένο» με τα μάγια που πίστευε πως τον κυνηγούν οι δαίμονες τα βράδια και τον δέρνουν, περιέγραψε η κόρη του, τον 89χρονο πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο χθες στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού αλλά και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως. Η γυναίκα, η οποία ζει μόνιμα στην Αμερική περιέγραψε την κακή σχέση που είχε με τον πατέρα της ενώ αφηγήθηκε πως αρκετές φορές ο ηλικιωμένος είχε προειδοποιήσει ότι «θα πάρει καραμπίνα να τους σκοτώσει» γιατί του χρωστάνε λεφτά.
«Κάποια στιγμή είχε έρθει να μου πει ότι έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στο δικαστήριο της Χάγης ότι του χρωστάνε τα λεφτά, ότι θα πάρει καραμπίνα, ότι θα πάει να τους σκοτώσει. Μου τα έλεγε, αλλά εμένα δεν το χώραγε ο νους μου. Και φυσικά πάντα του έλεγα: “μην μου λες βλακείες. Αυτά τα πράγματα που λες είναι τρελά”» είπε η κόρη του 89χρονου στο Live News του Mega.
Έστελνε απειλητικά γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη ΧάγηΜόνιμα έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη σύμφωνα με την κόρη του, ο ηλικιωμένος. Η γυναίκα ανέφερε πως: «Έστελνε απειλητικά γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη. Τρωγόταν. Αυτό ήταν η μόνη του “δουλειά” υποτίθεται. Συνέχεια δηλαδή αυτό. Να στέλνει γράμματα και να απειλεί ότι έχει καραμπίνα και ότι άμα δεν του δώσουν την σύνταξη θα πάει να τους σκοτώσει».
Πανέξυπνος αλλά οξύθυμος χαρακτήραςΠανέξυπνος αλλά οξύθυμος άνθρωπος που συνεχώς τσακωνόταν και άλλαζε δουλειές γι’ αυτόν το λόγο, ήταν ο ηλικιωμένος πιστολέρο ως χαρακτήρας σύμφωνα με την περιγραφή της κόρης του.
«Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ήταν πολύ της λεπτομέρειας και στη δουλειά του επάνω. Το είχε πει κάποια στιγμή, θα πω σε στιγμές διαύγειας, ότι “αν δεν ήμουν τόσο οξύθυμος και είχα μείνει στη δουλειά που ήμουνα από την αρχή, θα είχα πάρει και πολύ καλύτερα λεφτά αυτήν την στιγμή το μήνα” και “εγώ τσακωνόμουν συνέχεια, και έφευγα”.
Δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχναν βίδες αλλά άλλαζε δουλειά συνέχεια από ό,τι μου είχε πει μετά κάποια στιγμή στο παρελθόν. Τσακωνόταν, έφευγε, πήγαινε αλλού, σε άλλη δουλειά και κάποια στιγμή είχε ανοίξει δικό του εργαστήριο το οποίο δεν πήγε καλά και το είχε κλείσει λίγο πριν βγει στην σύνταξη» αφηγήθηκε η γυναίκα.
Μόνιμη ενασχόληση με τα μάγιαΗ κόρη του 89χρονου περιέγραψε και μια άλλη πτυχή του πατέρα της καθώς όπως εξομολογήθηκε, είχε μια μόνιμη ενασχόληση με τα μάγια.
«Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά. Είχε πάει Ινδία να κάνει αυτά τα πράγματα. Είχε κάποια εκεί στην Αθήνα που της έδινε καλά λεφτά για να κάνει υποτίθεται μάγια. Οπότε ξέρω ότι έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά σε αυτά τα πράγματα.
Αλλά δεν μπορούσα να τον πάρω και 100% σοβαρά γιατί αυτή η υπόθεση με τα ότι: “έχω καραμπίνα και τους έχω μήνυση και ότι τα έχω πάει μέχρι το δικαστήριο της Χάγης” γιατί είχε πάει στο δικαστήριο της Χάγης και είχε χαλάσει και πολλά λεφτά, οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να είχε βάλει κάποιο δικηγόρο. Ισχύει, τώρα αυτό το ακούω δέκα χρόνια ίσως και παραπάνω. Δέκα, δώδεκα χρόνια, οπότε λες εντάξει, δεν το παίρνεις στα σοβαρά και όταν περνάει και ένα χρονικό διάστημα δεν το παίρνεις σοβαρά κάτι» αφηγήθηκε η κόρη του.
Πίστευε ότι τον κυνηγούν δαίμονεςΗ γυναίκα ανέφερε πως ο πατέρας της, της είχε πει στο παρελθόν πως πίστευε ότι τον κυνηγούν δαίμονες και πως πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε.
«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί. Του έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι τρελή, ότι δεν είναι τρελός. Όταν εγώ είχα έρθει Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται τον προσέχανε, της το είχα πει της θείας μου ότι “ξέρεις κάτι θεία, έχει πρόβλημα, πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν με ακούει, δεν μου μιλάει. Στην κόρη του δεν μιλάει”. Λέω "πείτε του, πείστε τον να πάει σε έναν γιατρό. Πηγαίνετε τον εσείς σε έναν γιατρό".
Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ. Και μου λέει "όχι", μου λέει "ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και…" κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω ‘θεία σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αυτά που λες. Δηλαδή για δαιμόνιους και διαβόλους που τον χτυπάνε τη νύχτα, αλλά δεν είναι… αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, εμένα λέω ό,τι και να του πω δεν μ’ ακούει, με βρίζει, με κάνει. Εσάς λέω που σας ακούει, να του πείτε να πάει σε έναν γιατρό έστω, δηλαδή κάτι να κάνετε από την πλευρά σας αφού ενδιαφέρεστε. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα μετά από εκεί» εξομολογήθηκε η κόρη του 89χρονου.
«Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω»Η γυναίκα ευχήθηκε να είχε κάνει κάτι χρόνια πριν ώστε να προλάβει καταστάσεις. «Του την έβαλαν την ιδέα γιατί μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο για 100 ευρώ» ανέφερε η κόρη του 89χρονου.
Οι κακές τους σχέσειςΚακές σχέσεις είχαν πατέρας και κόρη από όταν η γυναίκα ήταν μικρή σε ηλικία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, οι γονείς της είχαν χωρίσει όταν εκείνη ήταν πολύ μικρή.
Η γυναίκα τώρα εξομολογείται: «Οι σχέσεις μας δεν ήταν καλές από παιδί που ήμουν. Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του ήταν ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Όταν ήμασταν εγώ κι αυτός, με τσακωνόταν συνέχεια, ότι μου έχουν κάνει μάγια, ότι τους κάνει μάγια πίσω για να φύγω εγώ από αυτούς. Κάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.
Δεν χώραγε ο νους του το γεγονός ότι με πήραν, με αγάπησαν, με μεγάλωσαν χωρίς να έχουν κανέναν αυτό. Εγγόνι τους ήμουν. Δεν ήταν ότι ήταν υποχρεωμένοι να με μεγαλώσουν. Δεν χώραγε ο νους του ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που εγώ τους αγαπάω. Ήταν ότι μου είχαν κάνει μάγια, να τους αγαπάω και να μην θέλω αυτόν. Για μένα ήταν ένας ξένος και κάθε φορά που με έπαιρνε να πάμε βόλτα, δεν ήταν ότι μου έδειχνε αγάπη, να πω ότι εντάξει είναι ο πατέρας μου».
