Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, είχε μαζί του 38άρι περίστροφο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο και φέρεται να ετοιμαζόταν να διαφύγει στην Ιταλία - Από εκεί σχεδίαζε να πάει μέσω Γερμανίας στο Στρασβούργο - Φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης
Συνελήφθη εν τέλει λίγο μετά τις 16:30 ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο το πρωί της Τρίτης (28/4).
Η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην Αθήνα, στην Καλαμάτα τόπο καταγωγής του, σε ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς και τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ξενοδοχείο στην Πάτρα όπου μετέβη με ταξί.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος συνελήφθη στο ξενοδοχείο, ενώ είχε πάνω του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις στην Πάτρα ήταν σε επιφυλακή λίγο αφότου ο ηλικιωμένος δεν εντοπίστηκε στην Αθήνα, καθώς το σενάριο που εξετάζεται, θέλει τον 89χρονο να σκόπευε μετά την Ιταλία να μεταβεί στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Στρασβούργο για το θέμα της σύνταξής του που έλεγε ότι δεν λάμβανε.
Ο άνδρας, μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω». Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από ανιψιά του.
Η στιγμή που ο 89χρονος παίρνει ταξί:
Ο 89χρονος, αφού άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μια υπάλληλο, αποχώρησε από το κτίριο του ΕΦΚΑ με γοργό βήμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Πρώτου Θέματος.
Οι κινήσεις τουΟ ηλικιωμένος πήρε ταξί και μετέβη στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού.
Λίγο αργότερα ο δράστης έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες γραμματείς του Πρωτοδικείου.
Τόσο στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανένας δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.
Το κατάστημα από το οποίο τηλεφώνησε βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Πατησίων όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, καθώς τον φιλοξενούσε η ανιψιά του η οποία ήταν και εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές για την ταυτότητά του. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και πραγματοποιούσε τις κλήσεις που ήθελε από διάφορα καταστήματα.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τις δύο επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα (28/4) στα γραφεία του ΕΦΚΑ και το Εφετείο. Μάλιστα, μετά την επίθεση στο Εφετείο στη Λουκάρεως άφησε ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.
Ειδικότερα ο ηλικιωμένος άφησε έναν φάκελο ο οποίο γράφει εξωτερικά το εξής μήνυμα: «25-4-2026. Θα διαβάσετε στις εφημερίδες, τον παχουλό φάκελο με άνω 150 Documents, Αύριο». Μετά από αυτό το μήνυμα αναφέρει τα ονόματα τεσσάρων εφημερίδων και υπογράφει με το όνομά του και την περιοχή όπου διαμένει.
Ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τους πυροβολισμούςΕν τω μεταξύ, σε μίνι μάρκετ είχε μεταβεί προχθές το απόγευμα ο 89χρονος ο οποίος προκάλεσε πανικό και τρόμο στο κέντρο της Αθήνας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έκλεισε ραντεβού με ταξί για να μεταβεί σήμερα στον ΕΦΚΑ.
