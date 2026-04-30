Συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη 65χρονο Λευκορώσο που κατηγορείται στη Ρωσία για οικονομικά εγκλήματα
Συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη 65χρονο Λευκορώσο που κατηγορείται στη Ρωσία για οικονομικά εγκλήματα
Για τον 65χρονο είχε εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία
Στα χέρια των Αρχών έπεσε στη Θεσσαλονίκη ένας 65χρονος υπήκοος Λευκορωσίας, σε εκτέλεση διεθνούς παραγγελίας για σειρά οικονομικών αδικημάτων που φέρεται να τέλεσε στη Ρωσία.
Η σύλληψή του έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πανόραμα από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής Σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, όπως επίσης απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 65χρονος διώκεται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φοροδιαφυγή, απιστία κατ' εξακολούθηση, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (κατά συρροή), εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία, καταδολίευση δανειστών με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και κατάχρηση εξουσίας.
Κατά πληροφορίες, ο 65χρονος Λευκορώσος τέλεσε τις συγκεκριμένες ενέργειες με την ιδιότητα τού εκπροσώπου εταιρειών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία, αλλά κατά τη διαδικασία ο ίδιος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο (ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους) κι εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Μετά τη σύλληψή του οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Η σύλληψή του έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πανόραμα από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής Σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, όπως επίσης απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 65χρονος διώκεται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φοροδιαφυγή, απιστία κατ' εξακολούθηση, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (κατά συρροή), εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία, καταδολίευση δανειστών με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και κατάχρηση εξουσίας.
Κατά πληροφορίες, ο 65χρονος Λευκορώσος τέλεσε τις συγκεκριμένες ενέργειες με την ιδιότητα τού εκπροσώπου εταιρειών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία, αλλά κατά τη διαδικασία ο ίδιος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο (ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους) κι εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Μετά τη σύλληψή του οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα