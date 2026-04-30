Λιμενικό Σώμα: Ξεκίνησαν σήμερα (30/4) οι αιτήσεις για προσλήψεις

Ποιες είναι οι ειδικότητες στο Λιμενικό Σώμα, τι προσόντα απαιτούνται

Ξεκίνησε σήμερα, 30 Απριλίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ανοίγοντας τον δρόμο για δεκάδες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά στην κατάταξη Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού, με το σύστημα μοριοδότησης να καθορίζει τους τελικούς επιτυχόντες.

Ποιες είναι οι ειδικότητες στο Λιμενικό Σώμα

Η προκήρυξη αφορά συνολικά σε 39 θέσεις Αξιωματικών, με έμφαση σε τεχνικά επαγγέλματα υψηλής ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες είναι:

-Μηχανολόγοι Μηχανικοί (6 θέσεις)
-Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (9 θέσεις)
-Πολιτικοί Μηχανικοί (3 θέσεις)
-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών (12 θέσεις)
-Χημικοί Μηχανικοί (2 θέσεις)
-Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (7 θέσεις)

Προσόντα υποψηφίων: Τι πρέπει να έχεις

Για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό του Λιμενικού Σώματος, πρέπει να πληροίς συγκεκριμένα βασικά κριτήρια:

-Να είσαι Έλληνας πολίτης
-Να διαθέτεις πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμο τίτλο
-Να είσαι έως 30 ετών
-Να έχεις γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
-Να πληροίς τα σωματικά και υγειονομικά κριτήρια
-Να μην έχεις ποινικά κωλύματα

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Η επιλογή δεν γίνεται τυχαία. Αντίθετα, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας:

Βασικά μόρια

Ο βαθμός πτυχίου × 110 καθορίζει τη βασική βαθμολογία
Επιπλέον προσόντα
Μεταπτυχιακό: +200 μόρια
Integrated master: +100 μόρια
Διδακτορικό: +400 μόρια
Ξένες γλώσσες
Άριστη γνώση: +70 μόρια
Πολύ καλή: +50 μόρια
Καλή γνώση: +30 μόρια

Προθεσμία αιτήσεων - Πού και πώς

Οι αιτήσεις για το Λιμενικό Σώμα:

-Ξεκίνησαν: 30 Απριλίου 2026
-Λήγουν: 22 Μαΐου 2026

