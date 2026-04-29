Διεθνής διάκριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών - Πέμπτο στην Ευρώπη ανάμεσα σε 1423 Μουσεία

ΕΛΛΑΔΑ
Τιμήθηκε με το Travellers' Choice 2026, από τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor- Το 2025 είχε καταλάβει την 6η θέση στην Ευρώπη μεταξύ 1342 Μουσείων Φυσικής Ιστορίας

1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών κατέγραψε μία ακόμη διεθνή διάκριση, καθώς τιμήθηκε με το Travellers’ Choice 2026, από τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor.

Μία διάκριση, που βασίζεται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες των ίδιων των επισκεπτών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βράβευση αυτή.

Ακόμη καλύτερα από την περσινή χρονιά που είχε καταλάβει την 6η θέση στην Ευρώπη μεταξύ 1342 Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Παράλληλα, το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε και στο Κυνήγι Τρούφας που διοργανώνει το Μουσείο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και τη βιωματική αξία των εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Με βάση τη βράβευση αυτή:

Κλείσιμο
-Το Μουσείο, όπως και το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα, κατατάσσονται στο κορυφαίο 10% των δραστηριοτήτων παγκοσμίως.

-Το Μουσείο, σύμφωνα με την κατάταξη των ταξιδιωτών, κατατάσσεται στην 5η θέση στην Ευρώπη, μεταξύ 1423 Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

-Κατατάσσεται επίσης σύμφωνα με την κατάταξη των ταξιδιωτών, στην 1η θέση στην Ελλάδα, μεταξύ των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση του Μουσείου στον πολιτιστικό χάρτη της περιοχής. Αποτελούν το αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης και των εργαζομένων του Μουσείου, που συνδυάζει τον σεβασμό στη φυσική κληρονομιά με τη δημιουργία ενός σύγχρονου πόλου έλξης για τον θεματικό τουρισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

