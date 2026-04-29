Η επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια έχει γίνει το ιερό δισκοπότηρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς προστατεύει το ζευγάρι από την οικονομική ασφυξία.
Πρωτομαγιά ΜΜΜ: Πώς θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία
Με στάση εργασίας θα κινηθούν τα λεωφορεία την Παρασκευή 1η Μάη και με στόχο να διευκολύνουν την προσέλευση και την αποχώρηση των εργαζομένων στους τόπους συγκεντρώσεων.
Συγκεκριμένα το Συνδικάτο Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α θα συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς και θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και το βράδυ από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.
Παράλληλα καλεί σε συγκέντρωση στις 11:00πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Τις ώρες που τα λεωφορεία θα βρίσκονται σε κυκλοφορία, θα υπάρξουν τροποποιήσεις της κυκλοφορίας τους στις περιοχές που επηρεάζονται από τις συγκεντρώσεις.
