Η επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια έχει γίνει το ιερό δισκοπότηρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς προστατεύει το ζευγάρι από την οικονομική ασφυξία.
Σπείρα άνοιγε πολυτελή σπίτια στα νότια προάστια, πώς διάλεγαν τους στόχους τους
Σπείρα άνοιγε πολυτελή σπίτια στα νότια προάστια, πώς διάλεγαν τους στόχους τους
Τα μέλη της σπείρας είχαν ανοίξει από την άνοιξη του 2025 τουλάχιστον οχτώ σπίτια σε οικίες σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βούλα και Πέραμα
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας είχαν ανοίξει από την άνοιξη του 2025 τουλάχιστον οχτώ σπίτια σε οικίες σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βούλα και Πέραμα.
Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας 35χρονος ο οποίος συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις αξιόποινες πράξεις, καθοδηγώντας τους συνεργούς του. Παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες με τη βοήθεια των υπόλοιπων, είτε δίνοντάς τους τα διαρρηκτικά εργαλεία είτε επιτηρώντας τον χώρο, ενώ έδινε το σήμα για την είσοδο και έξοδο από τις οικίες. Επιπλέον, καθοδηγούσε τα μέλη της ομάδας να αποφεύγουν τις κάμερες, ενώ αν γινόταν αντιληπτοί, ήταν εκείνος που συνομιλούσε με τα θύματα.
Επιχειρησιακά μέλη ήταν ένας 29χρονος και ένας 52χρονος που είχαν ρόλο διαρρήκτη, συνδράμοντας το αρχηγικό μέλος στην παραβίαση παραθύρων, μπαλκονόπορτων κ.λπ. ή εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου.
Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι, από τους οποίους το 35χρονο αρχηγικό μέλος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, εμπλέκονται σε πολλές δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα.
Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, παραβίαση περιορισμών διαμονής καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου αποφασίστηκε η εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, η έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, και η επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας είχαν ανοίξει από την άνοιξη του 2025 τουλάχιστον οχτώ σπίτια σε οικίες σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βούλα και Πέραμα.
- Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης ήταν το ακόλουθο:
- - επέλεγαν πολυτελείς οικίες κυρίως στα νότια προάστια, τις οποίες προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, δυσχεραίνοντας έτσι τον εντοπισμό τους και τη σύνδεση των αξιόποινων πράξεων,
- - είχαν εξοπλιστεί με κατάλληλα εργαλεία για τη διάπραξη κλοπών (λοστούς, κατσαβίδια, κ.ά),
- παραβίαζαν κατά κύριο λόγο μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, με τα διαρρηκτικά εργαλεία, αφού πρώτα είχαν επιβεβαιώσει την απουσία των ενοίκων,
- - ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, πολυτελείς τσάντες και ρούχα, ηλεκτρονικές συσκευές και οτιδήποτε μπορούσε να τους αποφέρει κέρδος, ενώ αν εντόπιζαν χρηματοκιβώτιο, το αποξήλωναν με το περιεχόμενό του,
- - τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργοι, χωρίς αποδεδειγμένο επαγγελματικό ιστορικό ή φορολογικές δηλώσεις, συνεπώς διαβίωναν αποκλειστικά από τα έσοδα της εγκληματικής τους δραστηριότητας,
- ενώ χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για να στέλνουν χρηματικά ποσά στη χώρα καταγωγής τους.
Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας 35χρονος ο οποίος συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις αξιόποινες πράξεις, καθοδηγώντας τους συνεργούς του. Παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες με τη βοήθεια των υπόλοιπων, είτε δίνοντάς τους τα διαρρηκτικά εργαλεία είτε επιτηρώντας τον χώρο, ενώ έδινε το σήμα για την είσοδο και έξοδο από τις οικίες. Επιπλέον, καθοδηγούσε τα μέλη της ομάδας να αποφεύγουν τις κάμερες, ενώ αν γινόταν αντιληπτοί, ήταν εκείνος που συνομιλούσε με τα θύματα.
Επιχειρησιακά μέλη ήταν ένας 29χρονος και ένας 52χρονος που είχαν ρόλο διαρρήκτη, συνδράμοντας το αρχηγικό μέλος στην παραβίαση παραθύρων, μπαλκονόπορτων κ.λπ. ή εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου.
Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι, από τους οποίους το 35χρονο αρχηγικό μέλος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, εμπλέκονται σε πολλές δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα.
Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, παραβίαση περιορισμών διαμονής καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου αποφασίστηκε η εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, η έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, και η επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.
