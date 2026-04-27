Κως: Καταγγελία στις φυλακές για βιασμό 33χρονου από δύο άτομα
Κως: Καταγγελία στις φυλακές για βιασμό 33χρονου από δύο άτομα
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και συναυτουργία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω
Για βιασμό κατηγορούνται δύο αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 44 ετών, υπήκοοι Συρίας, σε βάρος 33χρονου ημεδαπού, εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κω.
Σύμφωνα με το kosnews24, το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εισήλθαν σε μπάνιο των φυλακών, όπου βρισκόταν ο 33χρονος, και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασαν σε γενετήσια πράξη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και συναυτουργία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.
Σύμφωνα με το kosnews24, το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εισήλθαν σε μπάνιο των φυλακών, όπου βρισκόταν ο 33χρονος, και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασαν σε γενετήσια πράξη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και συναυτουργία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.
