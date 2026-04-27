Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη: «Έλεος, αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω» είπε αγανακτισμένη η πρόεδρος

Για ακόμη μία φορά εκρηκτικό ήταν το κλίμα στημε αποτέλεσμα να διακοπεί για να συνεχιστεί αύριο, ενώ στη συνέχεια η επόμενη δικάσιμος θα γίνει σε 30 μέρες.«Εκτός από το συνήγορο των 4 πρώτων κατηγορούμενων οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο» είπε η πρόεδρος η οποία μάλιστα λόγω της χάβρας που επικρατούσε στην αίθουσα είπε αγανακτισμένη:«Και εμείς» ακούστηκε να φωνάζουν κάποιοι μέσα στην αίθουσα. Μάλιστα, η πρόεδρος λίγο πριν διακόψει τη δίκη ανέφερε: «Η επόμενη δικάσιμος θα είναι σε 30 ημέρες».Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της νομιμοποίησης των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιλέξουν για τις παραστάσεις αυτές και επιφυλάχθηκαν να το κάνουν σε άλλη δικάσιμο.Ωστόσο, η επιφύλαξη των συνηγόρων να τοποθετηθούν επί των ενστάσεων σε άλλη συνεδρίαση προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα της υποστήριξη της κατηγορίας.«Είναι προσχηματική η στάση σας και παρακωλύετε τη δίκη», είπε ενδεικτικά ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Δ. Σκαρίμπας απευθυνόμενους στους συναδέλφους τους από την υπεράσπιση.(συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας):Αυτά τα λέτε για να σας ακούσουν οι εντολείς σας.Υπήρξε προσπάθεια να γίνει πιστευτό ότι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροί τους δεν επιθυμούν τη δίκη, ψευδολογούν.: Τελειώνετε κύριε συνήγορε αν ψευδολογούν να τους πάτε στα δικαστήρια ….: Θα μας πάνε Σεπτέμβριο αυτές οι φαιές προσωπικότητες που υπάρχουν πίσω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης;Στην αίθουσα προς στιγμήν μάλιστα επικράτησε….χάβρα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έλαβε το λόγο για να επιτεθεί κατά συνηγόρων της υπεράσπισης με φράσεις «δεν έχετε τσίπα; Ντροπή σας». Απαντώντας οι συνήγοροι υπεράσπισης απευθύνθηκαν στον Θ. Μαντά μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (ΔΣΑ). «Επιτέλους Μαντά πάρε θέση, να μας λέει εμάς η Κωνσταντοπούλου ντροπή μας; Τι είναι αυτά! Πριν τους έφταιγε η αίθουσα τώρα τους φταίμε εμείς» φώναζαν συνήγοροι των κατηγορούμενων. Απαντώντας ο κ. Μαντάς ζήτησε να υπάρξει «νηφαλιότητα» για διεξαχθεί η διαδικασία και απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που του φώναζε «ναι ναι να πάρετε θέση κύριε Μαντά» εκείνος της είπε: «Ναι θα πάρουμε».(υποστήριξη της κατηγορίας): Θα πρέπει γίνει αντιληπτό ότι δεν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να καθυστερήσει η εξέλιξη της δίκης: Είμαστε όλοι εδώ δεν μπορούν να μας κατηγορούν για παρελκυστικά αιτήματα και καθυστέρηση της δίκης.Ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σου (….): Πήγαινε κάνε καμία μήνυση στην Πόπη Παπανδρέου.Η δίκη διεκόπη, προκειμένου η έδρα να αποφασίσει πότε θα οριστεί νέα δικάσιμος, καθώς υπάρχει και πρόθεση για εργασίας βελτίωσης της αίθουσας. Τελικά, το δικαστήριο έπειτα από σύντομη διάσκεψη ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.«Σήμερα δηλώθηκε η υποστήριξη της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία μας άφησε άφωνους, διότι περιορίστηκε μόνο στους τέσσερις σταθμάρχες, αποδίδοντας προφανώς τα αίτια του δυστυχήματος στον ανθρώπινο παράγοντα και αγνοώντας παντελώς, εθελοτυφλώντας ως προς τα υπόλοιπα αίτια πρόκλησης της φονικής αυτής τραγωδίας», δήλωσε εξερχόμενος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης.Στο μεταξύ, με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, κάνοντας λόγο για συστηματική υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας.Η δικηγόρος κατήγγειλε μεθοδεύσεις που, όπως είπε, στόχο έχουν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η αίθουσα που διαφημίστηκε από πολλούς ως η καλύτερη στο γαλαξία λειτουργεί με άδεια εστιατορίου

Nίκος Κωνσταντόπουλος: «Η κοινωνία στα Τέμπη αναζητά το δίκιο και την αξιοπρέπειά της»

Κριτική σε Φλωρίδη και Σεβαστίδη από το Νίκο Κωνσταντόπουλο

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε τη δήλωσή της υπογραμμίζοντας τις θεσμικές παρατυπίες που, κατά την ίδια, σημειώνονται στη διαδικασία. «Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση αλλά και νωρίτερα» σημείωσε αρχικά.Υποστήριξε μάλιστα ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες κρύβονται εκείνοι που φοβούνται την αποκάλυψη της αλήθειας: «Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δεν θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Δυστυχώς σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης».Στηλίτευσε επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης στους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «αστυνομικό έλεγχο και βία προς πολίτες και συγγενείς».Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην προσωπική επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχεται λόγω της δράσης της στην υπόθεση. «Προσέρχομαι στη δίκη αυτή έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας» τόνισε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, θεωρεί πως στόχος είναι να στερηθεί από τις οικογένειες των θυμάτων η νομική τους εκπροσώπηση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό. Δεν είναι συνετό κάποιοι να νομίζουν ότι θα υπαναχωρήσουμε με απειλές, λασπολογία και επίδειξη εξουσίας. Δεν θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας».Kριτική ασκήθηκε από κ. Κωνσταντοπούλου και για την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης μετά τη διακοπή της. Όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, παρά το γεγονός ότι είχε παρουσιαστεί ως σύγχρονη και κατάλληλη, καταγγέλλεται ότι δεν διαθέτει άδεια δικαστικής αίθουσας αλλά λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Η επισήμανση αυτή συνδέθηκε με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία αφορά πολλά θύματα σε επιβατική αμαξοστοιχία.«Στη σημερινή διαδικασία όπως ήταν εντελώς προβλέψιμο αποκαλύφθηκε όλη η παρασκηνιακή μεθόδευση. Είχε μεθοδευτεί ξεκάθαρα η υπεράσπιση των κατηγορουμένων που είχε στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία, όχι από τις προηγούμενες δικασίμους αλλά ήδη από την ανάκριση για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας για τη δήλωση δηλαδή των συγγενών που θέλουν να είναι μέρος στη δίκη αυτή. Και οι κατηγορούμενοι αντιλέγουν, δεν θέλουν οι συγγενείς, οι γονείς, οι οικείοι των θυμάτων και οι επιζώντες και οι επιζώσες δεν θέλουν οι κατηγορούμενοι να τους αφήσουν να παρίστανται.Μας είπανε λοιπόν σήμερα ότι δεν ήταν έτοιμοι να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους και το δικαστήριο ήταν και πάρα πολύ έτοιμο να συγκατανεύσει στο να μην είναι έτοιμοι και να πάμε μετά από 30 μέρες, όπως ακούσαμε, διότι αυτή η αίθουσα που διαφημίστηκε από πολλούς ως η καλύτερη στο γαλαξία αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν είναι δικαστική αίθουσα αλλά λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Με άδεια εστιατορίου. Στην υπόθεση που έχουμε τόσα θύματα στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας το δικαστήριο τολμά να λειτουργεί σε μία αίθουσα με άδεια εστιατορίου.Και αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα για τις ορέξεις εκείνων που κυβερνούν και το μόνο που τους νοιάζει είναι πόσο θα φάνε και φάγανε πολλά και για την αίθουσα αυτή, την εντελώς ακατάλληλη, όπως πληροφορούμαστε 2.300.000 ευρώ δαπανήθηκαν για αυτή την απάτη και βεβαίως αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μία συμπαιγνία η οποία είναι ανίερη και εγώ τουλάχιστον δεν είμαι διατεθειμένη ούτε να την αφήσω ούτε να την παρασιωπήσω. Εμφανίστηκε σήμερα έλλειψη στην δήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν είχε, λέει, προσκομίσει το παράβολο».Ως τεστ αντοχής των θεσμών και του κράτους δικαίου χαρακτήρισε τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ο δικηγόρος οικογενειών Νίκος Κωνσταντόπουλος.«Στην υπόθεση της τραγωδίας του κρατικού εγκλήματος των Τεμπών κρίνονται όλα εκείνα τα ποιοτικά και σοβαρά στοιχεία από τα οποία σταθμίζει κανείς το πώς λειτουργούν οι θεσμοί, πώς αντιδρά η κοινωνία και πώς οι πολίτες υπερασπίζονται το δίκιο τους» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις δικονομικές εγγυήσεις: «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή την απόλυτη εφαρμογή όλων των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, που δυστυχώς παραβιάζονται συστηματικά μέχρι και τη διεξαγωγή της δίκης».Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην εκτελεστική εξουσία, κατηγορώντας την για προσπάθεια υποβάθμισης της υπόθεσης. «Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε το αθέμιτο, το ανήθικο και το απαράδεκτο της παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας και κάποιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συναλλάσσονται μεταξύ τους. Ζητούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το έγκλημα των Τεμπών να αντιμετωπιστεί ως υπόθεση δημοσίων σχέσεων και εσωθεσμικών διακανονισμών» τόνισε.Όπως επισήμανε, η στάση αυτή προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα: «Στην υπόθεση των Τεμπών η κοινωνία ζητάει να βρει το δίκιο της, την αξιοπρέπειά της και την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς, που δυστυχώς αυτήν την εμπιστοσύνη την καταρρακώνουν».Κλείνοντας, ο κ. Κωνσταντόπουλος στράφηκε ευθέως κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και της κυβερνητικής πρακτικής. «Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες εκείνων των δικαστών που πολιτεύονται γύρω από τη δίκη και οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, όπως ο κύριος Φλωρίδης -ο δοτός υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη- νομίζουν ότι στην υπόθεση των Τεμπών μπορούν να κάνουν επίδειξη δύναμης, αυταρχισμού και αλαζονείας» κατέληξε.Απάντηση στην τοποθέτηση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος «επιστρατεύτηκε» για να προκαλέσει ένταση και να μην ξεκινήσει η δίκη, δίνει ο δικηγόρος.Στο στόχαστρο του Νίκου Κωνσταντόπουλου μπαίνουν και οι δηλώσεις του κυρίου Σεβαστίδη, ο οποίος κατηγορείται ότι προχώρησε σε πολιτικές τοποθετήσεις, κάνοντας λόγο για πρόσωπα που λειτουργούν με προσωπικά κίνητρα και επιδιώξεις. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος θέτει ερωτήματα για το ποιος είπε την αλήθεια σχετικά με ζητήματα όπως η καταλληλόλητα της δικαστικής αίθουσας, η τήρηση της δημοσιότητας της διαδικασίας, αλλά και οι καταγγελίες περί ύπαρξης μηχανισμών συγκάλυψης. Υποστηρίζεται ότι όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στην υποστήριξη της κατηγορίας επιδιώκουν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.