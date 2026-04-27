Δίκη για Τέμπη: Με στοχοποιούν δήλωσε η Κωνσταντοπούλου, η επόμενη δικάσιμος θα είναι πολύ μακριά είπε η πρόεδρος

Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πατέρας της, Νίκο Κωνσταντόπουλο





Στο μεταξύ, έξω από τον χώρο που διεξάγεται διαμαρτυρία με πανό. Στο μεταξύ, έξω από τον χώρο που διεξάγεται διαμαρτυρία με πανό.

Διαμαρτυρία με πανό έξω από τον χώρο που διεξάγεται η δίκη

Στο εδώλιο σήμερα βρίσκονται έξι εκ των 36 κατηγορούμενων και οι υπόλοιποι ως έχουν το δικαίωμα εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους. Στην είσοδο βρίσκονται σήμερα ελάχιστοι συγγενείς θυμάτων. Μάλιστα, η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η επόμενη δικάσιμος θα είναι «πολύ μακριά διότι θα γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην αίθουσα».Με την έναρξη της δίκης το λόγο ζήτησε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας: «Εδώ που κάθομαι δεν βλέπω το δικαστήριο, είναι αδιανόητο. Δώστε μου ένα μικρόφωνο να μιλήσω προς δόξα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) που θεωρεί ότι η δίκη μπορεί να διεξαχθεί κανονικά υπό αυτές τις συνθήκες», είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος με τον συνάδελφό του Θ. Μαντά μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ να του απαντά: «Ποτέ δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι ελπίζουμε τα προβλήματα να λυθούν».Να τα ελπίζετε συναλλασσόμενοι με το υπουργείο, να τα ελπίζετε και με τον Σεβαστίδη.Συνεχίζοντας ο κ. Κωνσταντόπυλος ανέφερε: «Η δίκη αυτή δεν εξαρτάται από τις προθέσεις δικαστών που θέλουν αν είναι ασυνδικάλιστες συναλλασσόμενοι με την εξουσία. Ο τρόπος που διεξάγεται η δίκη δεν πληροί τις συνθήκες του κράτους δίκαιου. Αν οι Σύλλογοι αυτό το θεωρούν κανονικό είναι δικαίωμα τους. Η ελπίδα που λένε είναι ακριβώς αυτό που λέω. Είναι μια διαρκής συναλλαγή για άρον άρον δίκη. Αυτά που συμβαίνουν είναι πρωτοφανή να μην μπορώ να βλέπω τη δικαστήριο και να μου λένε κάποιοι ότι υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να διεξαχθεί η διαδικασία, το θεωρώ ύβρη. Και εσείς δεν με βλέπετε έχετε ευθύνη. Οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης ντροπιάζουν όλους μας».Κυρία πρόεδρε θα ήθελα το λόγο …Για λίγο να συνεχίσουμε …θα ήθελε να πω σε συνέχεια όσων είπε ο κ. Κωνστανσταντόπουλος με τα 51 χρόνια δικηγορίας και τα 4 χρόνια φυλάκισης επί χούντας. Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η δίκη δεν είναι δημόσια και αυτό συνιστά ακραία παραβίαση και όσοι Σύλλογοι βρεθούν εναντίον μου δεν θα το δεχτώ. Κανένας δικηγόρος που σέβεται τον όρκο του δεν δικαιούται να δεχθεί μη δημόσια δίκη. Στη δίκη δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Στη προηγούμενη συνεδρίαση δεν επετράπη η είσοδος σε πολίτες. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Εμπόδισαν ακόμη και τον κ. Μαντά και αυτός δέχθηκε να πάει γύρω γυρω. Εμπόδισαν πολίτες να μπουν μέσα. Και αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ούτε στις δίκες της χούντας δεν γίνονταν αυτό. Δεύτερον έχει αποθαρρυνθεί το μεγαλύτερο το ποσοστό των συγγενών να είναι εδώ. Διότι ήταν τέτοια η βία που τους ασκήθηκε που τους απέτρεψε από το να είναι εδώ.Τέλος θα ήθελα να πω ότι για την παράσταση μου εδώ δέχομαι μια προμελετημένη ακραία στοχοποίηση, αυτό ονομάζεται στοχοποίηση υπερασπιστών. Σε αυτό συνέπραξε και ο ΔΣΑ και η Ολομέλεια του Δικηγορικών Συλλόγων. Εγώ λοιπόν απέναντι σε αυτή τη στοχοποιήση από τον Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔε) -σας επικαλέστηκαν μάλιστα εσάς τους δικαστές - από την κυρία Κλάπα η οποία τώρα προεδρεύει σε επιτροπή του κ. Φλωρίδη, από την κυβέρνηση, από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων δεν θα υποκύψω. Δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που θα με αποτρέψει από τον εκπροσωπήσω τις οικογένειες τις οποίες εκπροσωπώ. Όλα αυτά γίνονται στο όνομα σας. Υπάρχει κραυγαλέα διάρρξη των κρατών του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης. Έχοντας μια πορεία και ένα άσπιλο μητρώο εντυπωσιάζομαι από τη στοχοποίηση μου από πρόσωπα που δεν έχουν να επικαλεστούν το ίδιο. Συμμετέχουμε στη δίκη αφιλοκερδώς αυτό ίσως χαλάει τη πιάτσα αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Τέλος να πω ότι ακόμη περιμένουμε να μας πείτε τι απέγινε και η έρευνα που ζητήσαμε για την ασφάλεια της αίθουσας.«Δικάζουμε σε εστιατόριο» ανέφερε η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας κ. Χατζηκωνσταντή επικαλούμενη έγγραφα της πολεοδομίας που χαρακτηρίζουν την αίθουσα «εστιατόριο ΤΕΙ Λάρισας». «Δεν υπάρχει ασανσέρ είναι μείζον θέμα αυτό έχουμε τραυματίες και δεν υπάρχει μέριμνα για πυροπροστασία» είπε ακόμη η συνήγορος.Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους κατηγορούμενους: Βασίλειο Σαμαρά, σταθμάρχης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, Δημήτριο Νικολάου, προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, Κωνσταντίνο Παυλόπουλο, σταθμάρχης στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και Παναγιώτη Χαμηλό, σταθμάρχης στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας «Από τις αποδιδόμενες πράξεις προκύπτει ηθική βλάβη του δημοσίου ως φορέα εποπτείας και υλικές ζημιές του Δημοσίου. Το υπουργείο Μεταφορών (Ελληνικό Δημόσιο) έκρινε ότι πρέπει να παρασταθεί για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους που είχαν κρίσιμα καθήκοντα για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων», είπε η εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.Η δίκη συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.