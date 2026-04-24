EΔΕ από την ΕΛΑΣ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο μετά την απόφαση για τον Ρωμανό
Σε βίντεο διακρίνεται αστυνομικός να κλωτσά και να σπρώχνει μια διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ, σχετικά με το βίντεο, που αναπαράχθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, από τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Εφετείο Αθηνών, μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Ειδικότερα στο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός να κλωτσά και να σπρώχνει μια διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.


Ένταση και χρήση χημικών

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επικράτησε ένταση στο Εφετείο, όταν παρευρισκόμενοι εκτόξευσαν καφέδες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.


Η κατάσταση εκτονώθηκε για λίγο, ωστόσο στιγμές αργότερα ξέσπασαν νέα επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

