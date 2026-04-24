Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Έριξαν μπάζα και άνοιξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα
Μπάζωσαν θαλάσσια περιοχή Natura σε μια νύχτα - «Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασυδοσία, θα μας βρουν απέναντί τους, οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», είπε ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης
Μία εικόνα που προκαλεί οργή, θλίψη και έντονο προβληματισμό αποκαλύφθηκε στη Σκάλα Ωρωπού, στην περιοχή της προστατευόμενης λιμνοθάλασσας Natura, λίγα μόλις μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία.
Άγνωστοι, με πρωτοφανή ασυνειδησία, έριξαν μεγάλες ποσότητες από μπάζα μέσα στη θάλασσα και, σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία, δημιούργησαν παράνομη πρόσβαση μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων μέσα στο νερό. Πρόκειται για μία αυθαίρετη και καταστροφική παρέμβαση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο παράκτιο χώρο, που βρίσκεται σε προστατευμένη περιοχή και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος της Σκάλας Ωρωπού.
Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τον Δήμο Ωρωπού. Ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης, μόλις ενημερώθηκε, μετέβη στο σημείο, πραγματοποίησε αυτοψία και αντίκρισε από κοντά το μέγεθος της παρέμβασης. Αμέσως μετά προχώρησε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στο Λιμεναρχείο Ωρωπού και στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού.
Στις αρμόδιες αρχές παραδόθηκε και φωτογραφικό υλικό από το σημείο, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε και στην Κτηματική Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να έχει καταγράψει την κίνηση των οχημάτων και τη δράση όσων προχώρησαν στο μπάζωμα της θάλασσας. Στόχος είναι να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ο Δήμος Ωρωπού χαρακτηρίζει το περιστατικό ως σοβαρή προσβολή στο φυσικό περιβάλλον και ξεκαθαρίζει ότι η προστασία της λιμνοθάλασσας, της ακτογραμμής και της δημόσιας περιουσίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Δήλωση του δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη
«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Αυτό που αντικρίσαμε στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασυδοσία, να μπαζώνουν τη θάλασσα και να προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».
