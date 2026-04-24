Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Έριξαν μπάζα και άνοιξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τον Δήμο Ωρωπού. Ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης, μόλις ενημερώθηκε, μετέβη στο σημείο, πραγματοποίησε αυτοψία και αντίκρισε από κοντά το μέγεθος της παρέμβασης. Αμέσως μετά προχώρησε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στο Λιμεναρχείο Ωρωπού και στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού.

Στις αρμόδιες αρχές παραδόθηκε και φωτογραφικό υλικό από το σημείο, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε και στην Κτηματική Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να έχει καταγράψει την κίνηση των οχημάτων και τη δράση όσων προχώρησαν στο μπάζωμα της θάλασσας. Στόχος είναι να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.



