Συνελήφθη 16χρονη στην Αίγινα που απείλησε με σουγιά συμμαθητές στη στάση του λεωφορείου
Συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Στη σύλληψη μιας 16χρονης προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου οι αστυνομικοί στην Αίγινα καθώς είχε απειλήσει με σουγιά συμμαθητές της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου, αμέσως μετά τη λήξη του σχολείου. Η ανήλικη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της, φέρεται να τους απείλησε επιδεικνύοντας σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανήλικη οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Best of Network

Δείτε Επίσης