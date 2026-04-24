Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ ταρακουνούν το Λασίθι, δείτε βίντεο

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Θετική ένδειξη στη μετασεισμική ακολουθία η σεισμική δόνηση των 5 Ρίχτερ» Σε εξέλιξη παραμένει η έντονη σεισμική δραστηριότητα στο Λασίθι, με νέα δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ να καταγράφεται λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης (24/4) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.



Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια του Γούδουρα Λασιθίου, με εστιακό βάθος 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που τον καθιστά επιφανειακό και γι’ αυτό αισθητό στην ευρύτερη περιοχή.



Σε έντονη ανησυχία παραμένουν οι κάτοικοι της ανατολικής Κρήτης εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 5,7 Ρίχτερ που «» το πρωί το νησί, με επίκεντρο το Λασίθι και αισθητή επίδραση και σε περιοχές του Ηρακλείου.Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη σφοδρότητα του σεισμού , καθώς τη στιγμή του σεισμού διακρίνεται έντονη ταλάντωση, ενώ ενεργοποιούνται συναγερμοί, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση της δόνησης που έγινε αισθητή κυρίως στον νότιο τομέα του νομού Λασιθίου.Σειρά μετασεισμών που διήρκεσαν για αρκετή ώρα ακολούθησαν τον κύριο σεισμό. Ο ισχυρότερος εξ αυτών καταγράφηκε στις 11:58 και ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο neakriti.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ιεράπετρας, Μάνος Τζώρτζης, η πρώτη αντίδραση των τοπικών αρχών επικεντρώθηκε στην ασφάλεια των σχολικών μονάδων. «Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δυνατός ο σεισμός σήμερα το πρωί και μας ανησύχησε.και ο δήμαρχος επικοινώνησε άμεσα με τον κ. Λέκκα και την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας.Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ αναμένονται μετασεισμοί. Δεδομένου ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές σε δημόσια κτίρια και σχολεία, αποφασίστηκε να λειτουργήσουν κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με τους εκπαιδευτικούς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να διαχειριστούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες.Ενδεικτικές της έντασης του σεισμού είναι και οι μαρτυρίες πολιτών. Ο αρτοποιός Ιάκωβος Κιουγκαμτζάκης, που βρισκόταν στο κατάστημά του την ώρα της δόνησης, περιέγραψε στιγμές έντασης: «Τα καρότσια έτρεμαν και για περίπου 30-40 δευτερόλεπτα δεν μπορούσαμε να ξεφουρνίσουμε. Βγήκαμε όλοι έξω, ενώ ένας πελάτης πετάχτηκε έντρομος εκτός του καταστήματος».Παρά την αναστάτωση, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και να καλούν τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι.Σε εξέλιξη παραμένει η έντονη σεισμική δραστηριότητα στο Λασίθι, με νέα δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ να καταγράφεται λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης (24/4) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια του Γούδουρα Λασιθίου, με εστιακό βάθος 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που τον καθιστά επιφανειακό και γι’ αυτό αισθητό στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr ο διδάκτωρ Σεισμολογίας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, η συγκεκριμένη δόνηση αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της μετασεισμικής ακολουθίας.



«Η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται μέχρι στιγμής ομαλά και φυσιολογικά, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο πρωινός σεισμός των 5,7 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», σημείωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα.



Ο ίδιος τόνισε ότι μέσα στις επόμενες ώρες και έως αύριο θα συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο σαφής επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.



Ιδιαίτερα σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, είναι και το γεγονός ότι οι δονήσεις εκδηλώνονται σε υποθαλάσσια περιοχή, αρκετά νότια της Ιεράπετρας, κάτι που - όπως υπογράμμισε - περιορίζει τον κίνδυνο για σοβαρές επιπτώσεις στις κατοικημένες περιοχές.



«Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η μέχρι στιγμής εικόνα δεν προκαλεί ανησυχία, αλλά απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.



Αναλυτικά η δήλωση του δρ. Γεράσιμου Παπαδόπουλου στο neakriti.gr: «Από το πρωί έχουμε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ο μεγαλύτερος σεισμός έγινε το ξημέρωμα, με μέγεθος 5,7. Έχουν ακολουθήσει μικρότεροι σεισμοί, αλλά πριν από λίγο σημειώθηκε ένας ακόμη ισχυρός, μεγέθους 5.



Ήδη αυτός ο σεισμός μας δημιουργεί μια πολύ θετική εικόνα για την εξελισσόμενη μετασεισμική ακολουθία. Δείχνει ότι εξελίσσεται ομαλά και φυσιολογικά μέχρι στιγμής και ενισχύει την πιθανότητα ότι ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ ήταν ο κύριος.



Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε ακόμη να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Θα συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία από τη σημερινή εξέλιξη και πιθανότατα αύριο θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα.



Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή. Είναι σημαντικό ότι οι σεισμοί εξελίσσονται σε υποθαλάσσια περιοχή, αρκετά νότια από την Ιεράπετρα, κάτι που μειώνει τον κίνδυνο για τις κοντινές περιοχές της νότιας και ανατολικής Κρήτης».