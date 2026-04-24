Άγιος Δημήτριος: Η 20χρονη είχε προτρέψει τον δράστη να μην πάει στο ραντεβού με το θύμα, λέει ο δικηγόρος της

Ο 27χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την εξέλιξη και τηλεφωνούσε στην κοπέλα ζητώντας της να τα ξαναβρούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε σχέση για τρία χρόνια με μία από τις 20χρονες η οποία λάμβανε μηνύματα από τον δράστη παρά το γεγονός ότι ήταν σε άλλη σχέση. Η κοπέλα, μετά από κάποιο διάστημα χώρισε με το θύμα και στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον 20χρονο.

Σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νυν σύντροφος της κοπέλας και δράστης ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι δύο τους λογομάχησαν και αντάλλαξαν βρισιές και τότε ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι το οποίο ήταν μεγάλου μεγέθους και το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου.

Τότε ο δράστης και ο 18χρονος φίλος του που βρισκόταν στο σημείο έφυγαν από εκεί, επέστρεψαν στο σπίτι, άλλαξαν ρούχα και πήραν άλλο αμάξι και πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες τους.

Τότε πήγαν και οι τέσσερις σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ηλιούπολη και την επόμενη ημέρα εξαφανίστηκαν.

Στην Αστυνομία πρώτα μίλησε η σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος και στη συνέχεια ο 18χρονος φίλος του δράστη. Όταν έμαθε ότι τα γνωρίζουν όλα ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα και αποκάλυψε που είχε κρύψει το μαχαίρι.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για οπλοκατοχή, καθώς έφερε μαχαίρι τύπου πεταλούδα.