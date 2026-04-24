Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν 20.800 ευρώ μετρητά και κοσμήματα από ηλικιωμένο στην Πιερία
Συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα - Στο αυτοκίνητο που επέβαιναν εντοπίστηκαν τα 10.000 ευρώ
Συνελήφθησαν δύο άτομα για απάτη εις βάρος ηλικιωμένου στην Πιερία. Προσποιούμενοι τους λογιστές, τον έπεισαν να τους δώσει 20.800 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ.
Όλα ξεκίνησαν το το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) όταν συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα τον έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν συνεργάτη του χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι.
Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 20.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του ηλικιωμένου.
Ο άνδρας και η γυναίκα που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα σε περιοχή της Ημαθίας. Κατασχέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:
Οδηγίες της ΕΛΑΣ
- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.
- Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.
- Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».
- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.
- Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».
- Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
Υπενθυμίζεται ότι η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.
