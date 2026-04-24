Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε στον μηρό περιπτερά κατά τη διάρκεια ληστείας
Εξάρχεια ληστεία Επίθεση με μαχαίρι

Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε στον μηρό περιπτερά κατά τη διάρκεια ληστείας

Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε στον μηρό περιπτερά κατά τη διάρκεια ληστείας
Ένας 24χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 24 Απριλίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δήλωσε ότι ήταν ο δράστης της αιματηρής ληστείας, που είχε σημειωθεί σε περίπτερο στα Εξάρχεια στις 13 Απριλίου 2026.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, ο 24χρονος επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από 50χρονο υπάλληλο του περιπτέρου ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον 24χρονο, που στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο, που έχει καταγωγή από το Μπαγκλαντές, για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία. Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΣ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

