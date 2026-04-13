Μαχαίρωσαν περιπτερά για να τον ληστέψουν στα Εξάρχεια, χειρουργείται αυτή την ώρα
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
Ένας 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στα Εξάρχεια, το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα.
Ο άνδρας, υπήκοος Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τραύμα στο πόδι. Το συμβάν σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο τραυματίας, γεννηθείς το 1976, νοσηλεύεται και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές χειρουργείται αυτή την ώρα . Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., άγνωστοι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα από το περίπτερο όπου εργαζόταν ο άνδρας, στην περιοχή κοντά στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Όταν ο υπάλληλος προσπάθησε να τους αποτρέψει, δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στο πόδι και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι Αρχές συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από το σημείο, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
