Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού επιτέθηκε στη μητέρα του
Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση - Μερικές ώρες νωρίτερα η 81χρονη μητέρα του είχε καταφέρει να διαφύγει από το διαμέρισμα
Υπό κράτηση βρίσκεται πλέον ο 55χρονος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.
Γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση της Αστυνομίας και ο άνδρας, που παρέμενε επί πολλές ώρες κλεισμένος στο σπίτι και οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα, δεσμεύτηκε και συνελήφθη.
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης μια 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε πως ο γιος της, με τον οποίο μένει μαζί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σουλιωτών, την χτύπησε. Παράλληλα η 81χρονη πληροφόρησε τις αρχές πως ο 55χρονος είναι χρήστης ουσιών και ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει όπλο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν τους απειλούσε αλλά αρνούνταν να παραδοθεί.
Η μητέρα του 55χρονου κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμα πριν από μερικές ώρες και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ έχει μώλωπα στο μάτι.
Το χρονικό της υπόθεσης
