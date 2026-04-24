Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού επιτέθηκε στη μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Νέος Κόσμος Ομηρία Ενδοοικογενειακή βία

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού επιτέθηκε στη μητέρα του

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση - Μερικές ώρες νωρίτερα η 81χρονη μητέρα του είχε καταφέρει να διαφύγει από το διαμέρισμα

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού επιτέθηκε στη μητέρα του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Υπό κράτηση βρίσκεται πλέον ο 55χρονος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.

Γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση της Αστυνομίας και ο άνδρας, που παρέμενε επί πολλές ώρες κλεισμένος στο σπίτι και οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα, δεσμεύτηκε και συνελήφθη.

Το χρονικό της υπόθεσης


Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης μια 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε πως ο γιος της, με τον οποίο μένει μαζί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σουλιωτών, την χτύπησε. Παράλληλα η 81χρονη πληροφόρησε τις αρχές πως ο 55χρονος είναι χρήστης ουσιών και ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει όπλο.

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού επιτέθηκε στη μητέρα του
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αφού επιτέθηκε στη μητέρα του


Κλείσιμο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν τους απειλούσε αλλά αρνούνταν να παραδοθεί.

Η μητέρα του 55χρονου κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμα πριν από μερικές ώρες και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ έχει μώλωπα στο μάτι.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης