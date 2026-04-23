Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, φέρεται να έχει όπλο - Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία
Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, φέρεται να έχει όπλο - Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία

Η 81χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 51χρονο γιο της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, φέρεται να έχει όπλο - Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, μετά από καταγγελία περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας από μία 81χρονη γυναίκα, η οποία υπέδειξε ως δράστη τον 51χρονο γιο της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 18:30, η ηλικιωμένη ενημέρωσε τις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι τους. Κατά την ίδια ενημέρωση, ο 51χρονος παραμένει ταμπουρωμένος εντός της οικίας ενώ σύμφωνα με την 81χρονη μέσα στο σπίτι υπάρχει και όπλο.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να πείσουν τον άνδρα να εξέλθει από το σπίτι. Μέχρι στιγμής, ο 51χρονος δεν φέρεται να απειλεί άμεσα, ωστόσο αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές και παραμένει εντός του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
