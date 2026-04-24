Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Έληξε η ομηρία της 81χρονης, παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι με το όπλο του ο γιος της
ΕΛΛΑΔΑ
Νέος Κόσμος Ομηρία Ένοπλος Ενδοοικογενειακή βία

Ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να πείσει τον 51χρονο να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια

Κώστας Στάμου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης επιχείρηση της αστυνομίας στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 51χρονος άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη γυναίκα επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της εντός της οικίας, υπό την απειλή κυνηγετικής καραμπίνας. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής.

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος απελευθέρωσε αργά το βράδυ τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος παρέμεινε ταμπουρωμένος στο σπίτι μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, αρνούμενος να παραδοθεί στις αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της ομάδας ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., που επιχειρεί να τον πείσει να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ενδέχεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο επέμβασης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις, με στόχο την ακινητοποίηση και σύλληψή του.
