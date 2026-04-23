Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Χειροπέδες για ναρκωτικά στα Γιάννενα σε 15χρονο, 17χρονο και τις… μητέρες τους
Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα
Μια σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών με εμπλοκή ανηλίκων αποκαλύφθηκε από τους αστυνομίκους στα Γιάννενα όπου συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο που εκτείνεται από 15χρονους έως και τις μητέρες τους.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 15χρονο έξω από σταθμευμένο όχημα, στο οποίο βρίσκονταν ένας 17χρονος και δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 23 ετών. Κατά την προσπάθεια αποφυγής ελέγχου, εντοπίστηκε στο οδόστρωμα συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4,46 γραμμαρίων.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος κατείχε τα ναρκωτικά, έχοντας αναλάβει να τα προμηθεύσει στην υπόλοιπη παρέα. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από έναν 18χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα.
Η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των μητέρων των δύο ανηλίκων (15 και 17 ετών), οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα