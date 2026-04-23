Χειροπέδες για ναρκωτικά στα Γιάννενα σε 15χρονο, 17χρονο και τις… μητέρες τους
Μια σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών με εμπλοκή ανηλίκων αποκαλύφθηκε από τους αστυνομίκους στα Γιάννενα όπου συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο που εκτείνεται από 15χρονους έως και τις μητέρες τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 15χρονο έξω από σταθμευμένο όχημα, στο οποίο βρίσκονταν ένας 17χρονος και δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 23 ετών. Κατά την προσπάθεια αποφυγής ελέγχου, εντοπίστηκε στο οδόστρωμα συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4,46 γραμμαρίων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος κατείχε τα ναρκωτικά, έχοντας αναλάβει να τα προμηθεύσει στην υπόλοιπη παρέα. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από έναν 18χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των μητέρων των δύο ανηλίκων (15 και 17 ετών), οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

