Επιτήδειοι ξάφρισαν 54.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Κατερίνη, την εξαπάτησαν με το κόλπο του «λογιστή»
Τα χρήματα εντοπίστηκαν καλά κρυμμένα σε όχημα που επέβαιναν - Οι αστυνομικοί τα επέστρεψαν στην ηλικιωμένη

Σχεδόν 55.000 ευρώ απέσπασαν επιτήδειοι από ηλικιωμένη στην Κατερίνη, την οποία εξαπάτησαν με το κόλπο του «λογιστή». Μετά από άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν δύο γυναίκες κι ένας άνδρας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της σε δήθεν συνεργάτη του για «φορολογική υπόθεση».

Τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν σε περιοχή της Πιερίας επιβαίνοντας σε ΙΧ αυτοκίνητο και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή δυνάμεων του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στο όχημα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν καλά κρυμμένο το ποσό των 54.350 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην ηλικιωμένη. Παράλληλα κατασχέθηκαν το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

