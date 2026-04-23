Ευρωπαίος Επίτροπος Ντομπρόβσκις: Εντυπωσιακή η πρόοδος της Ελλάδας σε μεταρρυθμίσεις, χρέος και ανεργία
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και τη δραστική μείωση της ανεργίας, κάνοντας λόγο για αξιοσημείωτη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
Την πρόοδο της Ελλάδας σε βασικούς οικονομικούς δείκτες ανέδειξε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπογραμμίζοντας τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων και τη σημαντική βελτίωση σε χρέος και ανεργία.
Σε δήλωσή του προς τον πρωθυπουργό, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει «ισχυρό ιστορικό» στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.
Όπως ανέφερε, το ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έχει αυξηθεί κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018, καταγράφοντας σημαντική αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο –όπως σημείωσε– έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 43 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με το υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί πριν από την πανδημία.
Στο μέτωπο της απασχόλησης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε τη δραστική αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία από το 28% στα μέσα του 2013 έχει περιοριστεί στο 8,4% στο τέλος του προηγούμενου έτους.
«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και στη συνολική οικονομική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.
