Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Τουρίστρια έπεσε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι στο Ηράκλειο της Κρήτης
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/4) στην οδό Δικαιοσύνης, στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης, όταν μία γυναίκα σκόνταψε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, περαστικοί έσπευσαν προς το μέρος της γυναίκας για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.
Κατά ίδιες πληροφορίες πρόκειται για μία τουρίστρια, η οποία εκείνη την ώρα έκανε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
