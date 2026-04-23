Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης
Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

Όλοι οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων,

Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 60 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε απόσταση 41 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, με τις αρμόδιες Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την ασφαλή περισυλλογή τους. Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ανέλαβε τη διαχείριση της διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.

Οι περίπου 60 επιβαίνοντες στη λέμβο περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν σχετικά ήπιες, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.
